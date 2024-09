Nicolas Bedos jugé pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel : que lui est-il reproché ?

10:53 - Nicolas Bedos sera présent à l'audience

Nicolas Bedos est jugé ce jeudi 26 septembre pour des faits d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel dans trois affaires distinctes. Son avocate, Me Julia Minkowski, a fait savoir que le prévenu âgé de 45 ans sera bel et bien présent à l'audience ce jour. Tout comme la plaignante, une femme de 25 ans au moment des faits qui seraient survenus dans la nuit du 1er au 2 juin et qui a été la première à dénoncer le cinéaste. "Elle est déterminée et elle sera présente pour évoquer les faits ainsi que les conséquences sur sa santé psychique" a déclaré son avocat, Tewfik Bouzenoune.