Gouvernement Barnier : le compte sur la motion de censure déjà estimé

À quelques jours d'une potentielle première motion de censure contre Michel Barnier et son gouvernement, seul ne NFP a promis de la voter. En revanche, la décision du RN pourrait tout changer.

En direct

08:56 - Eric Ciotti, l'allié du RN en cas de vote Le RN peut compter sur un nouvel allié avec le groupe d'Eric Ciotti qui a annoncé son départ du parti Les Républicains. Le député des Alpes-Maritimes a fait savoir sur RTL qu'il "votera une motion de censure s'il y a des impôts qui frappent à la fois les Français et les entreprises". Seulement, le Premier ministre a plusieurs fois ouvert la voie à une augmentation des impôts pour certaines catégories de personnes et d'entreprises, notamment les plus aisées, avant le vote du budget 2025. Le vote d'une motion de censure par ces deux groupes n'est donc pas impossible.

08:34 - Les 3 conditions fixées par le Rassemblement national Si la gauche est déterminée à renverser le gouvernement, le RN a décidé de ne pas censurer l'exécutif de Michel Barnier avant que ce dernier n'ait précisé sa ligne politique. Le parti à la flamme n'exclut pas pour autant de voter, voire de déposer, une motion de censure plus tard si le gouvernement le déçoit. C'est donc en position d'arbitre que se place le camp de Marine Le Pen et il le fait savoir : la présidente du groupe RN à l'Assemblée a invité le Premier ministre à rappeler la "philosophie du gouvernement" à ses ministres - ou plutôt l'épée de Damoclès qui plane au-dessus d'eux. Contrôle de l'immigration, pas d'augmentation d'impôts et focus sur la sécurité sont les trois lignes rouges fixées par Marine Le Pen.

08:12 - Face à une motion de censure, Barnier suspendu au vote du RN Le gouvernement Barnier sait déjà qu'il fera face à une motion de censure, et sans doute plusieurs. L'objectif est donc de tenir face à l'opposition de la gauche... en s'assurant le soutien de l'extrême droite. Et ce aussi longtemps que possible. L'avenir du Premier ministre et de son exécutif ne tient donc qu'à un fil fragile, d'où l'empressement et la virulence avec laquelle Michel Barnier a "recadré" son ministre de l'Economie, Antoine Armand, après que ce dernier a dit vouloir exclure le Rassemblement national (RN) de "l'arc républicain" et des discussions à Bercy pour établir le budget 2025.

25/09/24 - 23:45 - Ces deux ministres délégués qui vont prochainement rejoindre le gouvernement FIN DU DIRECT - L'annonce était attendue pour cet après-midi. Ce mercredi en fin de soirée, les noms des deux nouveaux ministres délégués, pour l'un aux Personnes en situation de handicap et pour l'autre aux Armées et anciens combattants, n'avaient toujours pas été dévoilés. En cause ? L'examen de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui était toujours en cours, selon le palais de l'Élysée, dont se fait l'écho franceinfo. Peut-on espérer un annonce ce jeudi ? Aucune échéance n'est pour l'heure avancée.