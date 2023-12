Couper les kakis : voici la meilleure façon de procéder

Les kakis mûrs ont un goût sucré et, en les coupant, vous pouvez les savourer morceau par morceau. Nous expliquons ici comment procéder correctement.

Le kaki se distingue par sa couleur orange éclatante. Originaire d'Asie de l'Est, il a également conquis une place de choix sur nos assiettes de fruits en France. L'arôme sucré du kaki en fait un ingrédient polyvalent pour de nombreuses recettes. Pour apprécier le goût du kaki, il est important de le couper correctement.

Pour les kakis achetés que vous souhaitez manger le jour même, assurez-vous qu'ils soient mûrs. Vous pouvez reconnaître un fruit mûr à sa souplesse, similaire à celle d'une tomate mûre. De plus, la peau devient partiellement translucide, laissant entrevoir la chair du fruit. Si vous prévoyez de manger le kaki quelques jours plus tard, il peut être un peu plus ferme à l'achat. Les kakis pas suffisamment mûrs ont un goût amer car ils contiennent encore beaucoup de tanin, un tannage naturel de la plante. Cependant, à mesure que le fruit mûrit, les tanins disparaissent et le fruit développe son goût sucré caractéristique.

Suivez ces étapes pour couper un kaki :

1. Lavez d'abord soigneusement les fruits mûrs. Les variétés à peau fine peuvent être consommées avec leur peau, mais elles sont plus savoureuses pelées.

2. Coupez le fruit lavé en deux, puis coupez chaque moitié en deux.

3. Prenez les quartiers en main et retirez les pédoncules.

4. Si nécessaire, retirez la peau avec un petit couteau tranchant.

5. Pour les fins gourmets, il est recommandé de retirer la partie plus claire à l'extrémité supérieure des quartiers, car elle a une texture plus ferme que le reste du fruit.

6. Ensuite, coupez la chair du fruit en petits morceaux ou en fines tranches.

Si vous souhaitez réduire le kaki en purée ou l'utiliser dans un smoothie, vous pouvez d'abord le peler avec un économe puis le couper en gros morceaux. Si le kaki est déjà très mou, coupez-le en deux et extrayez simplement la chair avec une cuillère.

Les kakis ne sont pas seulement délicieux, ils sont également bons pour la santé. Ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants, qui contribuent au bien-être général. Pour les cuisiniers créatifs, il existe de nombreuses recettes où le kaki joue un rôle principal, que ce soit dans des salades, des desserts ou des plats principaux.

Le saviez-vous ? Il est possible de cultiver des kakis dans son propre jardin et la récolte peut être abondante même en France. Comme les fruits mûrs ne se conservent que quelques jours, nous vous recommandons de les congeler pour prolonger leur durée de conservation. Les kakis se congèlent mieux entiers ou en purée. Il est également possible de stocker le kaki pelé et coupé en morceaux dans le congélateur.