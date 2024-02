La pâte à crêpes sera bien meilleure si vous la mettez dans ce récipient

Découvrez cette astuce imparable et accessible pour stocker au réfrigérateur ou congeler la pâte à crêpes de la meilleure manière qu'il soit.

La crêpe fait son grand retour au mois de février, à l'occasion de sa fête, la Chandeleur ! On l'aime saupoudrée de sucre ou enveloppée de chocolat, à condition qu'elle soit onctueuse et moelleuse. C'est pourquoi, il est bon de savoir comment conserver sa pâte à crêpes, que vous souhaitiez prendre un peu d'avance sur votre crêpe party ou que le jour J vous ayez eu les yeux plus gros que le ventre (ou encore, que vous ne sachiez pas viser juste en matière de quantité !). Ce récipient anodin vous évitera non seulement l'intoxication alimentaire, mais fait aussi des miracles pour des crêpes qui ne perdent ni en saveur, ni en texture.

On utilisera de préférence un entonnoir pour y verser la pâte à crêpes et on le conservera soit dans un frigo à +4 °C, soit au congélateur... Ce récipient n'est rien d'autre qu'une bouteille en plastique bien fermée ! Ceux qui préfèrent préparer les crêpes à l'avance conserveront la pâte dans une bouteille qu'ils placeront au réfrigérateur au moins une heure avant de procéder à la cuisson pour obtenir des crêpes moelleuses. Et s'il reste des crêpes, la pâte crue se conservera dans cette même bouteille en plastique 48 heures au réfrigérateur maximum ! N'oubliez pas qu'une pâte à crêpes longuement reposée aura besoin d'un bon coup de fouet pour retrouver sa texture d'origine.

Pour ceux qui préfèrent préparer une grande quantité de pâte, il est conseillé de verser la pâte crue dans plusieurs bouteilles en plastique, que l'on veillera à fermer de manière bien hermétique puis que l'on placera directement au congélateur. Petit conseil : il est préférable que chaque bouteille ne soit pas remplie pleinement jusqu'au bord pour éviter l'explosion lors de la congélation. La pâte crue pourra se conserver deux mois au maximum.

Afin de décongeler convenablement votre pâte à crêpes crue, il faudra sortir la bouteille en plastique remplie de pâte la veille de la cuisson des crêpes. Le jour J, penser à bien mélanger la pâte décongelée dans un saladier afin d'obtenir une pâte à la texture homogène. Et veillez à ne jamais recongeler une pâte décongelée !

Vous l'aurez compris, il suffit de peu de choses pour conserver une pâte à crêpe. Certains même utilisent déjà la bouteille en plastique pour réaliser directement la préparation de la pâte : 3 œufs, 250 grammes de farine, 50 centilitres de lait, une cuillère à soupe d'huile et une pincée de sel... On verse le tout à l'aide d'un entonnoir, on ferme la bouteille, on mélange en secouant vigoureusement et le tour est joué !