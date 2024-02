Cette nouvelle jurée de Top Chef est en couple avec l'actrice d'une série culte

Le duo forme un couple vedette aux États-Unis.

L'émission culinaire préférée des Français est bientôt de retour sur nos écrans avec deux nouvelles jurées, Stéphanie Le Quellec et Dominique Crenn. Cette dernière, une cheffe cuisinière française implantée aux États-Unis, avait déjà fait son apparition dans l'émission en 2022 en tant qu'invitée. Cette année-là, elle ouvrait Golden Poppy, son premier restaurant dans le 9e arrondissement de la capitale française qui réinvente la cuisine française traditionnelle, avec une attention toute particulière accordée aux fruits de mer et aux légumes.

Cette Parisienne d'origine née à Saint-Germain-en-Laye était cheffe autodidacte avant d'être à la tête de trois restaurants à San Francisco. Elle s'est taillée une place parmi les grands. En 2018, elle devient la première femme triplement étoilée par le Guide Michelin aux États-Unis pour son restaurant l'Atelier Crenn et en 2016, elle est élue meilleure femme Chef du monde par le classement The World's Best 50 Restaurants. Et sa popularité outre-Atlantique ne s'arrête pas là.

Dominique Crenn s'est mariée avec l'actrice américaine Maria Bello, révélée dans la série culte Urgences (entre 1997 et 1998) dans le rôle du Dr. Anna Del Amico. On a pu également la voir dans les films A History of Violence (2005) ou encore, Coyote girls (2000) et depuis 2017, elle incarnait Jacqueline Sloane, la psychologue dans NCIS : Enquêtes spéciales, série qu'elle a quitté en 2021. Et leur rencontre est arrivée lorsque la cheffe française venait tout juste de rentrer dans un épisode très difficile de sa vie.

"Quand on est tombées amoureuses, je venais juste d'apprendre que j'avais le cancer. Elle m'a dit : 'OK, let's do cancer'. On a dansé, on a ri, on faisait des dîners" confiait-elle dans un entretien accordé à Libération. Pas de doute que l'actrice américaine lui a apporté un soutien sans faille durant ce combat de longue haleine contre la maladie. Après 16 sessions de chimiothérapie, elle a pu se débarrasser de son cancer du sein. Les deux stars se sont fiancées à Paris en décembre 2019, puis mariées en 2020.

Les deux femmes ont vécu chacune de longues histoires relationnelles avant de se rencontrer. En effet, Dominique Crenn, âgée de 59 ans, a dans un premier temps été l'épouse d'un homme "pour les papiers" : le chef Juan Contreras avec qui elle a ouvert l'Atelier Crenn. "Je n'en parle pas souvent, c'était un super-copain et aujourd'hui on ne se voit plus" précise la cheffe française. Puis elle a eu une relation avec Katherine Keon, qui a porté ses deux jumelles Charlotte et Olivia, qui sont restées vivre avec leur mère. De son côté, Maria Bello est également mère de Jackson, son fils issu de sa relation avec son ancien partenaire Dan McDermott. Elle a également été en couple avec Clare Munn avant de la quitter pour un jeune acteur et musicien, Elijah Allan-Blitz.