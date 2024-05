C'est facile de cuisiner un ramen maison grâce à cette technique

Le chef Michel Dumas propose une recette de ramen maison gourmande et facile à préparer.

Si le ramen est l'un des mets asiatiques les plus difficiles à préparer, le chef français Michel Dumas propose sa version du ramen à réaliser sans extravagances, avec des produits faciles à trouver en France et de vrais légumes. Découvrez ses secrets pour obtenir un bon bol de ramen maison.

Le chef propose de réaliser un ramen au poulet pour 2 personnes en 45 minutes, avec des ingrédients de base : 3 escalopes de poulet bio, un sachet de nouilles de ramen, une sauce soja en bouteille, 2 œufs, 2 champignons shiitaké, 2 bottes de pakchoï, 2 carottes, 5 échalotes vertes, du maïs en grain, du bambou en lamelles, des germes de soja ainsi qu'un piment oiseau. Pour les épices du bouillon, on aura préalablement mélanger de la cannelle, du girolfe, du poivre, de l'anis et de la moutarde en poudre dans un petit ramequin. Dans deux autres ramequins, on aura disposé des oignons et de l'ail grillés, hachés et séchés.

Voici les différentes étapes de cette recette de ramen maison. Dans une grande casserole au repos,commencez par mélanger un litre et demi de bouillon de poulet (en cube ou non) avec les 5 épices chinoises en poudre. Ajoutez les oignons grillé, l'ail et une bonne larme de soja puis mélanger le tout. Vous pouvez ensuite plonger les poitrines de poulet et laisser infuser le piment oiseau dans le bouillon.

Dans une assiette, coupez en fines rondelles les échalotes vertes, puis en grosses lamelles les champignons et faire de même avec les pakchoï en prenant soin de retirer les extrémités. On passe ensuite au taillage des carottes en julienne.

Dans une poêle (n°1), mettre un fond d'huile et faire revenir à feu vif les champignons en ajoutant une pincée de sel. Retourner régulièrement et ajouter à mi-cuisson un peu d'huile. Sortir ensuite les champignons de la poêle et laisser reposer dans une autre poêle (n°2). Dans la poêle n°1, ajouter de l'huile et faire revenir les carottes à feu vif. Retirer de la poêle quand elles sont semi cuites et croquantes et laisser reposer dans la poêle n°2.

Toujours dans la poêle n°1, ajouter de l'huile et faire revenir les pakchoï avec un peu de sel à feu vif en prenant soin de les remuer de temps en temps. Une fois qu'ils sont mi-cuits, placer dans la poêle n°2. Chauffer la casserole du bouillon à feu vif et laisser mijoter pendant 25 minutes en ajoutant un peu de sel. Ajouter dans la poêle n°2 le maïs, le bambou et les germes de soja.

Au bout des 25 minutes, retirer les escalopes de poulet de la casserole et couper en tranches puis les disposer dans la poêle n°1. Jeter le piment oiseau de la casserole et ajouter un quart de litre d'eau. Plonger les deux œufs dans la casserole et laisser bouillir 8 minutes. Faire ensuite refroidir les œufs dans un récipient d'eau froide. Ajouter encore un quart de litre d'eau dans le bouillon.

A l'aide d'une louche, ajouter dans les deux poêles un peu de bouillon à mi-hauteur, pour réchauffer les ingrédients. Recouvrir la poêle n°2 d'un couvercle. Saupoudrer d'oignon vert les préparations des deux poêles. Retirer les œufs de l'eau froide, les casser et retirer les écailles. Plonger les nouilles dans le bouillon frétillant et remuer. Laisser cuire 4 minutes. Chauffer à feu vif les deux poêles durant 4 minutes.

Dans deux grands bols, disposer les nouilles au fond. Ajouter ensuite les légumes semi-cuits et en tout dernier les tranches de poulet. Recouvrir d'un peu de bouillon à l'aide d'une louche. Couper les œufs en deux parties et ajouter aux deux grands bols, disposés sur les côtés. Saupoudrer chaque préparation d'oignon vert et c'est prêt !