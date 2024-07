C'est le dessert préféré des Français l'été, il écrase tous les autres

Notre sondage sur les desserts préférés de l'été a révélé une préférence écrasante des Français pour ce petit plaisir sucré.

Les beaux jours sont enfin arrivés (ou presque). On se prélasse dans les terrasses des cafés et des restaurants, sous les rayons du soleil ou à l'ombre d'un parasol. Des envies de douceur, de fraîcheur, de gourmandise, le petit plaisir ultime étant de finir son repas autour d'une note sucrée. Mais que commandent le plus souvent les Français pour terminer leur repas l'été ? Afin de connaître le dessert préféré des Français l'été, nous avons réalisé une enquête du 22 au 23 juillet 2024 sur 1023 personnes représentatives de la population nationale française de plus de 18 ans, effectuée en ligne par notre partenaire, l'institut de sondage YouGov France.

En tête du classement des desserts favoris des Français l'été, on retrouve la glace, avec un score de 35%, suivi de très loin par la salade de fruits, retenue par 20% des sondés. Sur la troisième marche du podium, arrivent ex-aequo le tiramisu et la tarte aux fraises, obtenant tous les deux un score de 6%. La star des desserts de l'été est donc sans conteste la glace ou le sorbet, un résultat pas si étonnant que cela depuis que l'on sait que la France est devenu depuis peu le premier producteur européen de glaces et de sorbets, devant l'Italie, et que 84% des foyers français qui se disent consommateurs de glaces, selon BFM TV.

La glace est synonyme de détente, de fraîcheur et de bien-être immédiat lorsque les températures grimpent. Et pourtant, d'un point de vue géographique, ce ne sont pas les sudistes qui raffolent le plus de la glace mais les habitants du nord-est de l'Hexagone ! Ils sont en effet 39% à choisir la glace ou le sorbet comme dessert préféré de l'été, devant 37% des habitants du sud-est, qui bénéficient pourtant d'un large choix de glaciers aux abords des côtes méditerranéennes l'été, là où le thermomètre est souvent le plus élevé.

Notre sondage a permis de révéler que le choix de la glace comme dessert préféré de l'été était majoritairement féminin, car elle a été approuvée par 38% des femmes devant 33% des hommes. Et étonnamment, ce petit péché mignon est plébiscité davantage par les seniors, à 43% par les 45-54 ans, à 37% par les plus de 55 ans et à 36% par les 35-44 ans. Les jeunes de 18-24 ans et 25-34 ans l'ont choisi comme dessert préféré respectivement à 28% et 27% seulement.

Sur le podium des desserts préférés de l'été, le tiramisu qui arrive à la 3e place est majoritairement approuvé par les plus jeunes (18-24 ans), à 12%, tandis que c'est la salade de fruits qui rafle davantage de votes chez les plus âgés (55 ans et plus), à 26%. Tout en bas des préférences, c'est le profiteroles qui est à l'unanimité le dessert le moins apprécié l'été, avec 1% des votes.

Nous avons interrogé les sondés sur leur propension à manger mieux ou moins bien l'été (par mieux, on entend plus sain, des produits frais, etc.), ils ont majoritairement répondu mieux, surtout les plus jeunes (18-24 ans), à 56%, ainsi que les habitants de la région parisienne à 52%. Les plus jeunes passent plus de temps à cuisiner pendant les vacances plutôt que le reste de l'année (56%) à l'inverse des personnes les plus âgées qui annoncent passer moins de temps à 57%. On en sait désormais plus sur les préférences de consommation des Français, avec des disparités très marquées entre les plus jeunes et les plus âgés.