Ce plat français est le plus calorique de tous, et ce n'est pas la raclette

On n'y aurait pas forcément pensé, mais ce plat français contient le plus de calories.

La gastronomie française rayonne dans le monde entier avec ses plats hérités de sa cuisine ancestrale. Du bœuf bourguignon au cassoulet en passant par les escargots persillés, la bouillabaisse, la quiche lorraine ou le steak tartare, ces plats généreux qui érigent la cuisine française comme un art de vivre à part entière régalent les estomacs. Petit bémol mais pas de moindres, s'ils sont riches en saveurs, ils le sont aussi en calories. Mais alors, quel plat aux couleurs bleu blanc rouge tient le haut du pavé en matière de gras ?

C'est une spécialité française dont les Français sont fiers, et ce n'est ni la raclette, ni la tartiflette, ni la fondue savoyarde ! Aucun de ces bons plats réconfortants de l'hiver dégoulinant de fromages... Il s'agit d'un plat de fête, originaire du sud-ouest de la France, star des entrées de Noël ! Vous avez deviné ? Il s'agit du foie gras, le plat qui détrône tous les autres en matière de calories, selon le magazine Ça m'intéresse. Avec sa texture fondante confectionnée à base de foie frais issu de l'engraissement par gavage des canards et des oies, le foie gras est principalement riche en lipides et donc très gras ! En effet, il faut compter environ 535 calories pour une portion de 100 g de foie gras de canard entier cuit. A titre de comparaison, les huîtres et la dinde poêlée ne contiennent que 100 calories pour le même poids.

Mais que l'on se rassure, selon Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste pour Santé Magazine, "la consommation modérée de foie gras ne fera pas plus grossir qu'un plat en sauce, qu'une part de bûche de noël ou que d'autres aliments (...) Ce qui fait grossir en revanche est la fréquence à laquelle on mange ce produit et en quelle quantité". Ce plat étant relativement cher (comptez 47 euros le kilo), il est consommé principalement durant les fêtes de fin d'année, donc de manière ponctuelle. Autre atout, on se sert rarement d'une deuxième assiette de foie gras, ce qui sera plus rarement le cas lors d'une soirée raclette.

Les aliments les plus gras de tous sont donc ceux dont les graisses sont d'origine animale. "Ces dernières ne fournissent d'ailleurs pas un bon gras et sont responsables du mauvais cholestérol", explique le magazine Ça m'intéresse. En effet, le foie gras contient 380 mg de cholestérol pour 100 grammes. Mais pas de panique, vous n'allez pas pour autant vous en priver pendant les fêtes : une fine tranche de foie gras, d'un poids de 50 grammes, ne correspond qu'à 250 calories, pas de quoi en faire un fromage, surtout si votre entrée s'accompagne d'un plat principal et d'un dessert plus légers... L'important est de se faire plaisir, mais avec modération.