Cette recette italienne de pommes de terre est géniale, on va se régaler pour quelques euros

Cette recette simple et rapide à réaliser au quotidien est une pépite qui nous vient tout droit de l'Italie du sud.

L'Italie, mondialement connue pour sa gastronomie fine, a la particularité d'afficher une riche diversité culinaire dans chacune de ses régions. Chacune apporte sa propre touche à des produits emblématiques. Dans la cuisine sicilienne tout particulièrement, on retrouve la forte empreinte de l'héritage culinaire arabe ou plus récemment d'Amérique, faisant la part belle aux poissons, olives, anchois ou encore aux pommes de terre. Parmi ses spécialités insulaires, ce plat léger et savoureux est un hymne au soleil de Méditerranée, à réaliser en un tour de main avec les ingrédients du placard.

C'est une recette qui fait la part belle à la pomme de terre, rehaussée par des olives noires incontournables et délicieuses et du thon. Pour 4 personnes, il vous faudra 1,2 kilos de pommes de terre, 600 grammes de thon (soit 4 boîtes de thon classiques), 200 grammes d'olives noires confites dénoyautées, 60 grammes de Parmigiano Reggiano DOP et de l'huile d'olive extra vierge. Suivez les étapes de cette recette unique des "Patates à la sicilienne" qui ne vous prendra que 15 minutes de votre temps.

Commencez par préchauffer votre four à 180°C puis éplucher les pommes de terre et les couper en tranches ni trop épaisses ni trop fines, en essayant de les faire toutes de la même taille. Les cuire dans une grande casserole d'eau bouillante salée, jusqu'à ce qu'elle soient fondantes sans être pâteuses (comptez 15 minutes à peu près). Les égoutter délicatement et les disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Ajoutez ensuite un peu partout le thon égoutté de son huile, le parmesan râpé et les olives noires, puis assaisonner le tout avec un filet d'huile d'olive. Enfin, enfourner environ 15 minutes jusqu'à ce que le résultat soit gratiné.

En voilà une idée de plat simple et délicieux, pour une soirée relax devant la télé ou à servir en second temps au cours d'un dîner bien gourmand ! Si vous souhaiter pimper un peu plus la recette classique de ces "Patates à la sicilienne", vous pouvez tout à fait y ajouter des filets d'anchois, une pincée de sel et un mélange de poivre. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle peut être conservée au réfrigérateur dans un récipient hermétique jusqu'au lendemain. Bon appétit !