Cette super star de Top Chef ouvre son restaurant au pied du Mont-Saint-Michel

Ce chef étoilé très médiatisé débarque au Mont-Saint-Michel. La date d'ouverture est imminente !

Le Mont-Saint-Michel attire chaque année plus de deux millions de touristes venus admirer son architecture unique au monde. Et pour nourrir tous ces pèlerins en quête de bonnes tables, ce ne sont pas les restaurants qui manquent au sein des remparts, dont la plupart offrent des vues imprenables sur la baie. Parmi les tables notoires, on ne peut pas faire l'impasse sur l'auberge de la Mère Poulard, véritable institution depuis 1888 dont la notoriété des omelettes soufflées dépasse les frontières, ou encore la Ferme Saint-Michel réputée pour ses produits locaux ou l'Auberge Saint-Pierre pour son ambiance chaleureuse. Mais dans ce paysage culinaire bien ancré, une nouvelle table annonce son arrivée et elle sera dirigée par une célèbre figure de la gastronomie française...

C'est dans l'ancien Logis Sainte-Catherine situé au pied de la baie, qui abritait jusqu'alors une caserne de pompiers, que prendra place le nouvel établissement d'environ 80 couverts, dont la moitié en terrasse. Aux commandes, l'entreprise manchoise Mauviel 1830, fabricant réputé d'ustensiles de cuisine haut de gamme, s'est alliée à un chef français étoilé très médiatique, dont le nom était gardé secret jusqu'à maintenant.

Formé chez Paul Bocuse et déjà chef de son propre restaurant L'Acajou à seulement 22 ans, il a été rendu célèbre en remportant la victoire de la saison 3 de Top Chef en 2012. Il est depuis devenu le chef étoilé du restaurant de l'hôtel de luxe parisien, le Plaza Athénée, tout en signant les cartes de grandes maisons, de Paris à Cannes en passant par Saint-Barth' ou la Polynésie française. Il s'entoure des plus grandes stars, de Zinédine Zidane à Jay-Z et Beyoncé en passant par Marion Cotillard. Vous avez deviné ? Il s'agit de Jean Imbert !

L'ouverture de son restaurant, dont on ne connaît pour le moment ni le nom ni la carte, est donc prévue pour le jeudi 16 janvier. "Ce sera pas un restaurant étoilé. L'objectif, c'est d'en avoir pour tous les goûts, accessibles je l'espère au plus grand nombre aussi d'un point de vue tarifaire" a confié à France Bleu Thomas Velter, le directeur de l'établissement public Mont-Saint-Michel. Une table abordable donc, avec "une amplitude horaire la plus importante possible", et tenue par un grand chef... Que demander de plus ?

Et au menu ? Le secret n'a pas encore été levé. Mais peut-être Jean Imbert proposera-t-il, comme dans la brasserie du Plaza Athénée, son gratin de daurade revisité, plat phare de sa grand-mère ? Les produits normands devraient en tout cas être à l'honneur : "Nous avons fixé un cahier des charges assez clair. Faire la part belle aux produits locaux" a encore confié Thomas Velter. Parmi les plats phares de la baie, on compte l'agneau de pré-salé, la soupe à l'échalote, les moules de bouchot, les huîtres, le boulot... La carte s'annonce prometteuse !