Le premier restaurant de ce gagnant de Top Chef vient ​​​​​​​d'ouvrir aux portes de la capitale

Un vainqueur de Top Chef ouvre son premier restaurant dans le nouveau hot spot de l'été.

Alors que Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, abrite déjà la Communale, la plus grande halle gourmande d'Europe et qu'elle a accueilli récemment la nouvelle adresse de Thierry Marx, cette commune de la banlieue parisienne semble être devenue le nouveau hot spot de 2024. En effet, à deux pas du Bouillon du chef multi-étoilé, le restaurant d'un autre grand nom de la gastronomie vient d'ouvrir ses portes, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un vainqueur de Top Chef !

L'événement gastronomique a fait un peu moins de bruit que le Bouillon du Coq de Thierry Marx, car l'ouverture de cette nouvelle "brasserie méditerranéenne" début juillet 2024, face à l'Hôtel de Ville de Saint-Ouen, a été opérée en toute discrétion... "Meïda" est la première adresse de Mohamed Cheikh, le gagnant de la saison 12 du concours culinaire télévisé. Déployé sur deux étages avec terrasse, dans des tons chauds mêlés à des touches de terre cuite, avec une devanture d'un bleu intense (le bleu Klein) et une végétation luxuriante, le restaurant du jeune trentenaire d'origine algérienne respire la douceur d'une maison de bord de mer en Méditerranée. Cerise sur le gâteau, la playlist enchaîne les tubes italo-disco !

Le restaurant Meïda du Top Chef Mohamed Cheikh à Saint-Ouen © sadiksansvoltaire

La carte propose un voyage à travers toutes les senteurs du pourtour méditerranéen : l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Espagne, le Maghreb en passant par la Provence. Et les prix sont attractifs avec un menu déjeuner à 19,50 € l'entrée-plat ou le plat-dessert. Parmi tous ses plats qui sentent bon le soleil, on citera pêle-mêle le tartare de bœuf et frites de pois chiche, la volaille rôtie aux épices douces, ou encore le maquereau citron-cumin cuit sur la braise.

Quant aux desserts, ils font littéralement saliver : tiramisu twisté avec un caramel au marc de café, profiterole vanille coulis de fraise à l'eau de rose, riz au lait à la fleur d'oranger. Bien sûr, on ne fera pas l'impasse sur le dessert "signature" : le nomade givré (coupe de sorbet citron, gel fleur d'oranger, basilic, suprêmes d'orange frais et pistaches torréfiées). Les enfants ne sont pas en reste, Mohamed Cheikh leur a confectionné un menu spécial : pâtes datterino basilic, riz au lait ou boule de glace et boisson fraîche.

Pas de doute que "Meïda", qui signifie la table en arabe littéral, fasse saliver les habitants de Saint-Ouen et de toute la capitale. C'est l'adresse où il fait bon se retrouver pour prolonger l'été, dans une ambiance chaleureuse et décontractée qui ressemble au chef Mohamed Cheikh. "Meïda, c'est un lieu où l'on se sent bien", dit-il avec le sourire. "On peut venir pour tout partager, ou tout garder pour soi. On peut venir pour couvrir la table de mezzés, ou simplement pour un dessert et un thé à la menthe. Ici, il n'y a pas de règle ! Juste prendre du plaisir, profiter, savourer". Sur ces bonnes paroles, foncez !