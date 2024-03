Guide Michelin 2024 : quels restaurants pourraient décrocher les 3 étoiles ?

GUIDE MICHELIN. Le prestigieux guide rouge s'apprête à dévoiler sa sélection des étoiles 2024 en France. Qui sont les restaurants favoris pour décrocher les trois étoiles ? Les rumeurs.

[Mis à jour le 15 mars 2024 à 19h10] La cérémonie tant attendue du Guide Michelin France a choisi la ville de Tours dans le Val de Loire pour annoncer son palmarès ce lundi 18 mars 2024, à partir de 17 heures. "Terre de culture et d'hospitalité, le Val de Loire fait partie de ces territoires français qui ont contribué au cours des siècles à forger un véritable art de vivre à la française. Des méandres du fleuve des rois à ses forêts giboyeuses, de ses coteaux de tuffeau à ses plaines agricoles, des pages entières de l'Histoire de France et de la gastronomie se sont écrites dans cette région à présent tournée vers l'essor d'un tourisme engagé et responsable" a commenté le directeur international du Guide Michelin Gwendal Poullennec.

La cérémonie présentera les nouveaux étoilés mais aussi des prix spécifiques au service, à la sommellerie, sans oublier les étoiles vertes qui récompensent les restaurants engagés dans une gastronomie durable. Le 4 mars, la rétrogradation du restaurant de René et Maxime Meilleur, passant de 3 à 2 étoiles, a déjà été annoncé par les équipes du guide Michelin. Y aura-t-il de nouveaux restaurants auréolés de trois étoiles au Guide Michelin France ? Après Alexandre Couillon nouvellement sacré en 2023, ces chefs sont cités parmi les favoris au passage de deux à trois étoiles en 2024. Cinq d'entre eux officient à Paris : Jean-François Piège au Grand Restaurant, Alain Ducasse au Meurice, Jérôme Banctel à La Réserve, Stéphanie Le Quellec à La Scène ou encore, Christophe Pelé au Clarence. En province, ces poids lourds de la gastronomie française sont également pressentis : Yannick Alléno à La Table de Pavie à Saint-Émilion, Alexandre Gauthier à La Grenouillère de La Madelaine-sous-Montreuil et Olivier Nasti à La Table d'Olivier Nasti à Kaysersberg.

L'édition 2024 du guide Michelin France sortira le vendredi 22 mars 2022 au prix de 29 euros.

Selon le Guide Michelin, ces établissements "se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros". En 2024, 56 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués. Découvrez la liste sur le site du Michelin.

Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français.

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...