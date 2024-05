Ce restaurant de viande situé en France vient d'être distingué parmi les meilleurs au monde

La liste des meilleurs restaurants de steak au monde est sortie pour 2024 et un restaurant français vient de gagner sa place parmi les plus grands !

Avis aux amateurs de viandes de haute qualité divinement cuites ! Le World's 101 Best Steak Restaurants, qui dresse son palmarès des meilleurs restaurants de steak de la planète, a rendu son verdict annuel ce mois de mai 2024. Cette compétition fondée à Londres en 2018 par Upper Cut Media House, expert international en gastronomie et hôtellerie, déniche dans le monde entier des adresses approuvées par des experts viandards qui visent la qualité à tous points de vue. Alors qu'aucun continent n'est écarté et que près de 700 établissements sont évalués incognito, on découvre à la 38e place du classement mondial un restaurant parisien !

Situé au cœur du quartier branché du Marais, Anahi est un restaurant intimiste à l'expérience culinaire unique sur la capitale, mêlant saveurs argentines à l'atmosphère typiquement parisienne. Cette ancienne charcuterie du 49, rue Volta dans le 3e arrondissement est dotée d'une déco est à la fois élégante et décalée avec ses carreaux de céramique blancs dont les fissures ont été garnis de feuilles de cuivre, son plafond de faïence style Art déco et ses éclairages ressemblant à des jambons suspendus. Elle présente une carte signée par la star argentine du guide Michelin : le chef triplement étoilé Mauro Colagreco.

"Le menu d'Anahi est une célébration de la cuisine argentine organisée par Mauro Colagreco et Riccardo Giraudi, en mettant l'accent sur des viandes de haute qualité et des plats traditionnels sud-américains. Le point culminant est sans aucun doute la sélection de viandes grillées, dont de succulentes entrañas et du bife ancho cuits à la perfection", ont commenté les inspecteurs du World's 101 Best Steak Restaurants. Le bife ancho est l'indémodable entrecôte de bœuf Black Angus ou Wagyu qui fait de l'Argentine un paradis pour les amateurs de viande.

Quant à l'entraña, également connue sous le nom de steak de jupe, elle est une coupe de viande fine qui provient de la zone du diaphragme sur les côtes, extrêmement riche et juteuse, à la bouchée moelleuse. "Ces coupes de premier choix sont complétées par une variété d'accompagnements qui incarnent les saveurs robustes de l'Argentine, comme un chimichurri parfait, des patatas bravas et des asperges grillées". Outre les steaks, Anahi propose des empanadas, des ceviches, du poulpe, des gambas poêlées et des poissons blancs en papillote. La carte des vins comprend une sélection de vins argentins qui se marient à merveille avec les plats riches et copieux.

La sélection de World's 101 Best Steak Restaurants repose sur 8 principaux critères d'évaluation : la qualité de viande, sa sélection en terme d'âge, origine, race et coupe, la qualité et l'expertise du service, la description des coupes proposées au menu, la carte des vins, la gestion des réservations, la présence en ligne qui répond aux exigences d'une clientèle internationale et l'ambiance et design du restaurant. Avec un personnel amical est passionné par la cuisine argentine désireux de partager ses recommandations, ce restaurant plaira à ceux qui cherchent à "savourer des saveurs distinctives dans un cadre qui respire le caractère et le charme". Ce joyau culinaire sur fond d'élégance parisienne est une adresse à conserver précieusement si les steaks vous font de l’œil !