Alliance RN-LR, en direct : Ciotti et Bardella partagent un déjeuner, l'accord scellé ?

Éric Ciotti avait annoncé mardi son souhait d'une alliance RN-LR aux législatives. Il a déjeuné avec le président du RN ce jeudi, alors que son parti se réunit pour confirmer son exclusion.

En direct

17:06 - Le bureau politique pour valider l'exclusion d'Eric Ciotti a lieu à 18h30 Eric Ciotti a rejeté la décision du bureau politique LR qui avait acté sa destitution, assurant qu'il n'y avait aucune "valeur juridique". Les Républicains ont alors décidé de mettre en place un nouveau bureau politique ce jeudi par visioconférence. Il aura lieu à 18h30 et aura pour objectif de valider l'exclusion d'Eric Ciotti du parti. Pour sa part, Eric Ciotti a annoncé sur X que sa pétition lancée hier pour le rassemblement des droites avait déjà atteint les 60 000 signatures.

16:59 - Eric Ciotti aidé par Vincent Bolloré ? Selon un article du Monde, Eric Ciotti aurait rencontré Vincent Bolloré au lendemain des résultats des élections européennes. L'homme d'affaires l'aurait alors aidé à orchestrer l'annonce de sa volonté de s'allier au RN, ce dernier prônant aussi une "union des droites".

16:50 - Eric Ciotti dans TPMP ce soir Après C News ou encore Télématin, Eric Ciotti sera présent sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi soir. Dans la journée, il a déjeuné avec Jordan Bardella, suite à sa volonté d'une alliance RN-LR. Il sera accompagné lors de l'émission par la députée européenne Reconquête Sarah Knafo et le porte-parole du RN Sébastien Chenu.

16:09 - Jordan Bardella et Eric Ciotti ont-ils finalisé la liste des députés de leur alliance ? Jordan Bardella et Eric Ciotti pourraient avoir finalisé lors de leur déjeuner la liste des candidats LR soutenus par le RN et décidé de la forme de la publication de cette liste. Dans cette dernière pourraient se trouver le magistrat Charles Prats, des maires comme Brigitte Barège (Montauban) et Gilles Bourdouleix (Cholet), le président des Jeunes Républicains Guilhem Carayon et Bartolomé Lenoir, président des Républicains dans la Creuse.

15:32 - Le recours en justice d'Eric Ciotti bien reçu Selon Le Figaro, le Tribunal judiciaire de Paris vient de recevoir "la requête en référé à jour fixe" d'Éric Ciotti. Il entend ainsi faire annuler par la justice les décisions du bureau politique du parti. Il rejette sa destitution ainsi que le fait de l'empêcher d'accéder librement aux locaux des LR.

14:20 - François-Xavier Bellamy prêt à voter pour le RN ? François-Xavier Bellamy, qui est opposé à un ralliement avec le RN comme le souhaite Eric Ciotti, a toutefois admis pour Europe 1 que si au second tour des législatives, un candidat RN se retrouve face à un candidat de la gauche du "Front populaire", il fera "barrage à La France insoumise et à cette alliance qui menace la France". Le président LR par intérim rappelle évidemment que la priorité est de soutenir les candidats LR : "dans beaucoup de circonscriptions, on a la possibilité de gagner face à des candidats macronistes pour sortir la France de cette majorité qui est en train de la mettre dans le mur, et contre l'extrême gauche".

12:19 - Eric Ciotti se met en scène dans son bureau Dans une vidéo publiée sur sur X, Éric Ciotti se met en scène dans son bureau au siège des Républicains. Il se montre en train de s'installer à son bureau et de sortir son téléphone. "Au travail pour la France", a-t-il ajouté en légende.

12:04 - "C'est du OSS 117" Florence Portelli, vice-présidente des Républicains, a déploré les événements de la vieille au siège des Républicains. "Quand on se barricade dans un siège et qu'on ne sait pas que la secrétaire générale a le double des clés, c'est assez inquiétant sur sa capacité à gérer les problèmes de sécurité des Français. C'est assez grotesque, c'est du OSS 117 ! Je m'excuse d'avance pour les gens qui sont dégoûtés par la politique, parce qu'on leur offre quand même un vaudeville assez grotesque et je me désolidarise évidemment de gestes aussi stupides", a-t-elle déclaré sur France Inter ce jeudi. Elle estime que le député se victimise.

11:41 - Eric Ciotti est apparu dans ses bureaux Malgré son exclusion du parti actée la veille, Éric Ciotti, qui assure que cette décision n'a "aucune valeur juridique", a été aperçu au siège LR et aurait "presque tous les accès" dans le bâtiment.

11:36 - Une soixantaine de LR investis par le RN aux législatives ? Selon les informations du JDD, 60 à 70 candidats issus des rangs des Républicains seraient investis par le Rassemblement national aux élections législatives anticipées. "Nous avons signé", a affirmé un cadre LR favorable à l'alliance avec Jordan Bardella. Toutefois, il n'y aurait parmi eux que "6 ou 7" députés LR sortants. L'un d'entre eux serait le député Meyer Habib (8e circonscription des Français établis hors de France). D'autres noms sont évoqués comme Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, le vice-président du parti Théo Michel, ou encore le magistrat Charles Prats.

11:13 - Convocation d'un nouveau bureau politique pour le cas Ciotti Après la tenue d'un premier bureau politique exceptionnel qui s'était conclu par l'exclusion d'Eric Ciotti du parti, un second vient d'être convoqué pour "valider l'exclusion de Ciotti", selon un communiqué LR. Ce dernier a contesté la décision de la veille, assurant que la réunion n'avait "aucune valeur juridique". "Nous avons très largement recueilli plus du quart des signatures des conseillers nationaux LR qui maillent le territoire national, démontrant que les cadres, les militants et les adhérents ne cautionnent pas un accord avec le RN", assure le parti. "La fin est proche" pour Éric Ciotti, selon le parti.

10:22 - Eric Ciotti a saisi la justice Eric Ciotti assure que son exclusion du parti décidée à l'issue du bureau politique LR ce mercredi n'a "aucune valeur juridique". Il a donc essayé de se rendre au siège du parti ce jeudi. Il avait menacé de poursuites juridiques si son statut de président du parti était contesté. En chemin pour le siège, le député sortant a assuré que "le tribunal judiciaire de Paris en ce moment même est saisi par référé", rapporte BFMTV.

10:19 - Un déjeuner entre Eric Ciotti et Jordan Bardella : un accord scellé ? Éric Ciotti va déjeuner avec le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, ce jeudi, selon BFMTV. Le député sortant des Alpes-maritimes souhaite faire alliance avec le RN pour les législatives. Ce repas sera-t-il celui qui scellera leur accord, malgré l'exclusion du député de son parti ?

10:04 - Des députés LR prêts pour un accord en coulisse ? Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a estimé que Eric Ciotti était "soutenu par sa base" mais "empêché par quelques barons qui ont ruiné la droite pendant des années", selon Le Figaro. Pour lui, les cadres LR "ne sont pas des gens courageux" et "ne veulent pas changer les choses". Il affirme qu'un certain nombre de députés LR espèrent en réalité faire alliance avec le RN : "je peux faire la liste des députés LR qui espéraient en coulisse un accord avec nous".