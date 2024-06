Législatives 2024, en direct : Ciotti et LR face à la justice, l'Union populaire se dévoile

Le recours déposé par Eric Ciotti contre son exclusion de LR est examiné à 11h par le tribunal judiciaire de Paris. Une heure plus tard, Olivier Faure, Marine Tondelier, Manuel Bompard et Fabien Roussel présenteront en conférence de presse le programme du Front populaire.

Les élections législatives 2024 auront lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet. La campagne électorale sera donc brève. Les partis ont jusqu'au 16 juin pour dévoiler leurs candidats.

Le Parti socialiste, le Parti communiste, les Écologistes et La France insoumise ont annoncé jeudi soir que l'union de la gauche était désormais "scellée". "Nous avons œuvré pour un programme politique de rupture avec une déclinaison pour les 100 premiers jours de mandat", précise le communiqué. Le détail de l'accord doit être précisé lors d'une conférence de presse à midi.

Si Éric Zemmour a annoncé mercredi soir l'exclusion de Marion Maréchal de son parti Reconquête, dénonçant une "trahison" après que celle-ci a appelé à soutenir l'alliance RN-LR aux législatives, sa compagne, Sarah Knafo a affirmé jeudi soir sur le plateau de TPMP que Reconquête était prêt à s'unir avec le RN. "Jordan [Bardella], on te tend la main", a-t-elle lancé.

De son côté, Éric Ciotti a déposé hier un recours en justice contre son exclusion de LR. Le tribunal judiciaire de Paris annonce à 11h s'il donne suite à la procédure.

11:44 - Exclusion de Ciotti : au tribunal, les deux avocats se revendiquent des Républicains, séance suspendue Le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer ce matin sur le recours déposé par Eric Ciotti contre son exclusion. Problème : les avocats des deux partis affirment représenter "Les Républicains". "Il va falloir vous mettre d’accord, maîtres, je ne peux pas recevoir de double constitution", déclare la présidente du tribunal, selon Le Monde. L'audience a été suspendue une trentaine de minutes. 11:37 - "Pour la première fois, je sens le goût de la victoire", se réjouit Fabien Roussel "Je suis heureux", déclare solennellement le patron des communistes sur BFMTV. "Pour la première fois, je sens le goût de la victoire. Elle est à portée de main. C'est un moment historique", affirme Fabien Roussel, au lendemain de la signature d'un accord entre les forces de gauche pour les élections législatives. "Depuis hier soir, le soutien de François Hollande, Raphaël Glucksmann qui confirme ce matin se retrouver dans cette union, il se passe quelque chose dans le pays et je sens qu'une dynamique peut grandir et nous amener à la victoire", juge le communiste. 11:22 - Daniel Cohn-Bendit soutient le Front populaire.. sauf dans sa circonscription "Je soutiens l'union de la gauche et la démarche de Raphaël Glucksmann pour faire barrage au RN", déclare Daniel Cohn-Bendit sur BFMTV. Mais il fait une exception : "à titre personnel", il votera pour le candidat de la majorité présidentielle Clément Beaune dans sa circonscription, à Paris. L'ancien ministre des Transport est en effet candidat à sa réélection dans la 7e circonscription de la capitale. 11:17 - Marine Le Pen pointe "une divergence" avec Marion Maréchal En campagne dans son fief d''Hénin-Beaumont, la députée sortante affirme avoir "une divergence" avec sa nièce, Marion Maréchal, qui vient d'être exclue du parti Reconquête par Eric Zemmour. "Je suis pour l'union de tous les patriotes, elle est pour l'union des droites", estime Marine Le Pen. Marion Maréchal a appelé à soutenir les candidats de l'alliance entre le RN et LR aux législatives, tout en affirmant n'avoir pas négocié de poste dans un éventuel gouvernement dirigé par Jordan Bardella. "Il n'est absolument pas le temps de se distribuer les places", confirme Marine Le Pen. 11:06 - Julien Bayou retire sa candidature aux législatives Le député écologiste sortant renonce à se présenter aux élections législatives, après n'avoir pas obtenu l'investiture du Front populaire. "Face à la catastrophe sociale, sociétale et écologique que représenterait l’accession du RN au pouvoir : que vive le Front populaire !" Ecrit Julien Bayou sur X. Sa réinvestiture faisait débat car l'homme a été accusé de violences psychologiques par une ancienne compagne. 11:00 - Clémentine Autain acceptera d'être Première ministre "si la coalition le décide" La député LFI de Seine-Saint-Denis acceptera "bien sûr sans hésiter" le poste de cheffe du gouvernement s'il lui est proposé à l'issue des élections législatives. Mais seulement "si la coalition le décide", insiste-t-elle sur Sud Radio, au lendemain d'un accord entre les forces de gauche. Clémentine Autain refuse de discuter davantage sur le nom du potentiel Premier ministre du Front populaire : "Je ne veux pas que nous donnions le spectacle d'une dispute pendant 15 jours. Il n'y a pas de dispute, il y a la recherche du meilleur chemin, du meilleur profil qui pourra être à la hauteur de cette responsabilité, mais aussi faire vivre la diversité de ce collectif." 10:40 - Pierre Larrouturou annonce sa candidature aux législatives dans l'Essonne Moins d'une semaine après sa défaite aux élections européennes, le fondateur de Nouvelle Donne indique sur X qu'il sera investi par le Front Populaire aux législatives anticipées. "C’est avec une immense fierté que je vous annonce être candidat du Nouveau Front Populaire dans l’Essonne pour battre l’extrême droite et la majorité présidentielle. On a trois semaines pour convaincre qu’on a des solutions pour améliorer la vie quotidienne et changer l’avenir", écrit l'ancien eurodéputé. Pierre Larrouturou se présentera dans la 5e circonscription de l'Essonne. 10:27 - En cas de 2e tour face au RN, Braun-Pivet appelle à voter pour des "écologistes, communistes, socialistes" Que feront les macronistes aux législatives en cas de seconds tours entre le Rassemblement national et le Front populaire ? La présidente de l'Assemblée nationale indique sur TF1 qu'elle appellera à voter "sans aucune difficulté pour des candidats écologistes, communistes, socialistes". En revanche, elle n'appellera pas à voter pour un candidat insoumis et s'en justifie : "La France insoumise, j'ai vu à quel point, pendant deux ans, ils ont bordélisé l'hémicycle", dénonce Yaël Braun-Pivet. Hier sur CNews, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin indiquait qu'il ne voterait ni "pour un candidat RN, ni pour un candidat LFI" au second tour. 10:14 - Eric Ciotti exclu de LR par un deuxième bureau politique Un second bureau politique des Républicains s'est réuni ce matin pour valider l'exclusion du président du parti, Eric Ciotti, mis à mal après son alliance avec le Rassemblement national. "Après avoir reçu un quart des signatures des conseillers nationaux nécessaires, un nouveau bureau politique a “légitimé” (…) l’exclusion de son président démis mercredi, à 101 voix pour, une abstention et un contre", indique un communiqué. Ce nouveau bureau politique avait pour but de valider la décision prise dans celui de mercredi tout en respectant les règles de convocation dudit bureau telles qu'indiquées dans les statuts du parti. 09:56 - Gérard Larcher dément les "rumeurs inacceptables" sur un accord avec Renaissance Le JDD annonçait ce matin des tractations en cours en vue des législatives entre la majorité présidentielle et Les Républicains. Celles-ci auraient été menées par le président du Sénat, Gérard Larcher. Ce dernier réfute immédiatement : "Je démens formellement les rumeurs inacceptables et fantasques qui circulent. Il n’y a eu ni rendez-vous secret ni arrangement de sous-main. Je n’ai pas rencontré Emmanuel Macron depuis le 7 mars en dehors des cérémonies officielles", affirme Gérard Larcher sur X. 09:49 - Accord RN-LR : Raffarin dénonce une "alliance contre-nature" "Je dis que l'alliance est contre-nature. On ne peut pas avoir une alliance avec l'extrémisme", tranche Jean-Pierre Raffarin sur LCI. "Parce que quelle est la différence entre un démocrate et un populiste ? Le démocrate, il cherche à rassembler. Le populiste, il cherche à radicaliser", analyse l'ancien Premier ministre. "Moi, je suis pour le rassemblement", poursuit-il. "Et le rassemblement, c'est forcément une logique plus difficile, une complexité, car il faut avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord." 09:24 - Un accord aux législatives en travail entre Renaissance et LR ? Après l'annonce explosive d'un accord entre le RN et LR dans certaines circonscriptions, des tractations sont en cours entre Renaissance et des députés LR opposés à la ligne de Ciotti, selon le JDD. "Il y a des discussions, et ça va dans les deux sens", confirme un cadre de la majorité présidentielle. "Tous les candidats LR qui sont compatibles avec Macron sont actuellement contactés par le gouvernement", affirme un cadre LR partisan d'Eric Ciotti. "J’apprends que Gérard Larcher est en train de négocier en sous-main, sur le dos des militants LR, des accords avec Emmanuel Macron dans de très nombreuses circonscriptions. Qui lance la procédure d’exclusion ?" S'indigne Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains, qui a été exclu du parti en même temps qu'Eric Ciotti. L'accord prévoirait que LR ne présente pas de candidat face à la majorité présidentielle dans certaines circonscriptions, et vice versa. Il concernerait notamment la ministre Aurore Bergé dans les Yvelines, ou encore le maire LR de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, dans le Val-de-Marne. 09:12 - Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, affirme Glucksmann Raphaël Glucksmann confesse que le travail en vue d'une union de la gauche "a été dur" : "Ça a été un rapport de force idéologique", affirme-t-il, avant de se féliciter d'avoir obtenu "un engagement extrêmement clair" sur plusieurs sujets, dont le soutien à la résistance ukrainienne et la reconnaissance des attaques "terroristes" du 7 octobre en Israël. Il affirme également que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre en cas de victoire du Front populaire aux législatives. "Le sujet, aujourd’hui, ce n’est pas Jean-Luc Mélenchon. C’est Jordan Bardella", martèle l'eurodéputé, qui rappelle qu'"il se peut qu’on ait 300 députés d’extrême droite le 7 juillet". 09:07 - L'union de la gauche est "notre responsabilité historique", affirme Raphaël Glucksmann L'eurodéputé s'était fait discret depuis sa réélection dimanche et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce matin sur France Inter, il apporte son soutien à l'union des gauches scellée hier. "J’aurais voulu construire un pôle socio-démocrate sur la base de notre programme", avoue-t-il, confiant ses réticences quant à une alliance avec La France insoumise, à qui il s'est fortement opposé durant la campagne européenne. Mais selon Glucksmann, Emmanuel Macron "a tout cassé !" Désormais, "la seule chose qui importe à mes yeux, c’est que le RN ne gagne pas ces élections législatives et ne gouverne pas ce pays. Et la seule manière de faire, c’est qu’il y ait une union de la gauche. C’est notre responsabilité historique", estime Glucksmann. 09:03 - Le tribunal judiciaire examine le recours d'Eric Ciotti à 11h "Eric Ciotti exprime toute sa confiance dans la Justice et ne doute pas qu'elle le confirmera dans sa position de président", peut-on lire dans un communiqué des Républicains relayé par Eric Ciotti lui-même. Le député sortant des Alpes-Maritimes a contesté hier devant la justice son exclusion de LR votée mercredi par le bureau politique. Le tribunal judiciaire de Paris indiquera à 11h s'il donne suite à la procédure. LIRE PLUS

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale seulement quelques minutes après l'annonce des premières estimations des résultats aux élections européennes le dimanche 9 juin. Une décision "grave, lourde" prise au regard de la victoire écrasante du Rassemblement national au scrutin européen. "Je fais confiance au peuple français pour faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", a déclaré le président de la République. Par cette décision, et l'appel à l'article 12 de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a de facto acté l'organisation d'élections législatives anticipées visant à composer une nouvelle Assemblée nationale.

Les Français seront donc appelés à voter à nouvelles élections qui arriveront vite, très vite puisque la Constitution prévoit de nouvelles élections dans les 20 à 40 jours suivant la dissolution. Emmanuel Macron a déjà arrêté les dates du scrutin : le premier tour de législatives 2024 se tiendra le dimanche 30 juin prochain, suivi du second tour une semaine plus tard le dimanche 7 juillet 2024. Soit moins de trois semaines après l'annonce du chef de l'Etat. Pourquoi si tôt ? Et bien parce qu'en du délai prévu par la Constitution, l'agenda des prochains mois est chargé notamment avec le début des Jeux Olympiques et la période estivale et de vacances scolaires en suivant, ce qui limitait les options pour organiser les scrutins.

Dès le lendemain de l'annonce sur la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives, les différents partis sont entrés en campagne, laquelle sera expresse avec à peine trois semaines entre l'annonce et les scrutins. La première étape clé est celle du dépôt des candidatures dont la date limite est fixée au vendredi 14 juin, pour permettre à la campagne officielle de débuter dès le lundi 17 juin et respecter les deux semaines de campagne avant un scrutin.

L'heure est aux négociations avant le lancement de la campagne officielle. La gauche a été la première a appelé à une union et même à la formation d'un "nouveau front populaire" dès le 10 juin. Après des réunions et plusieurs jours de discussions, les quatre forces de gauche ont annoncé avoir trouver un "accord de principe" sur les répartitions des 577 circonscriptions en vue des législatives pour présenter un candidat unique dès le premier tour. Selon cet accord LFI présentera 229 candidats, le PS en aura 175, EELV en aura 92 et le PCF en aura 50. "Le travail essentiel sur le programme est toujours en cours de discussion", selon les socialistes qui affirment qu'il n'y aura "aucune concession sur nos valeurs".

A droite aussi des alliances sont en discussion, mais elles créent du remous. Le président du parti Les Républicains a propose une alliance avec le Rassemblement national qui s'est montré enclin à un rapprochement. Mais c'était sans compter sur la majorité des membres LR qui s'opposent à l'alliance et exigent la destitution d'Eric Ciotti. Le parti zemmouriste Reconquête a aussi tenté de se rapprocher du RN via Marion Maréchal, mais le parti lepéniste a refusé une alliance par crainte que les idées plus radicale de la zemmouriste ne le desserve.

Face à ces deux alliances en formation, la majorité présidentielle réagit. Emmanuel Macron chercher à élargir sa majorité aux forces qu'il considère comme faisant partie de l'arc républicain, notamment la gauche socialiste et la droite des Républicains. Il a surtout fustigé l'extrême gauche et l'extrême droite et dénoncé des alliances "contre-nature".

Les premiers sondages sur les résultats des élections législatives 2024 ont commencé à être publiés dès le lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les études donnent pour l'heure l'avantage au Rassemblement national avec plus de 30% des intentions de vote. L'union de la gauche arrive en suivant à la deuxième position avec un peu plus de 20% et la majorité présidentielle n'est donnée qu'en troisième position sous la barre des 20%. Les mêmes études accordent donc logiquement plus de sièges au RN.

Selon l'étude Toluna Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL le RN remporterait entre 235 à 265 sièges (contre 89 actuellement) à l'Assemblée nationale, Renaissance et ses alliés passeraient à 125 à 155 sièges (contre 249 aujourd'hui), la Nupes obtiendrait 115 à 145 sièges (contre 153) et les Républicains passeraient à 40 à 55 sièges (contre 74). Cette enquête a été réalisée en ligne du 9 au 10 juin 2024.