Bon plan théâtre pour le printemps : 2 places pour le prix d'une avec Ticketac !

PROMO THÉÂTRE. Jusqu'au 2 juin 2024, à l'occasion de la sixième édition du Printemps des Spectacles, Ticketac lance son opération exclusive - 50% : 2 places pour le prix d'une ! Célébrez le printemps avec une sortie à deux au théâtre.

Quoi de mieux qu'un spectacle pour s'aérer l'esprit ? Du 22 mai au 2 juin 2024 inclus, uniquement sur le site de la billetterie en ligne Ticketac, bénéficiez d'une promo exceptionnelle de - 50% et sortez à deux au théâtre sans vous ruiner ! Théâtre, humour, show pour les enfants, sélectionnez la sortie culturelle de votre choix et réservez en toute sécurité… 2 places pour le prix d'une ! Vous êtes du genre à hésiter entre la dernière nouveauté théâtrale en vogue, l'humoriste du moment ou la pièce classique au succès incontesté ? Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé pour vous une sélection de nos incontournables. De quoi partager à deux un moment inoubliable ce printemps. Suivez le guide !

Pour la sixième année consécutive, le Printemps des Spectacles vous offre l'opportunité de réserver au meilleur prix des spectacles d'exception. Pour bénéficier de l'offre sur Ticketac.com, rien de plus simple : une section du site est dédiée aux bons plans et aux offres exceptionnelles. Il vous suffit de vous rendre sur la page Printemps des Spectacles, sélectionner la sortie culturelle qui vous intéresse et réserver vos places. La promo est visible dans le nom de la catégorie (par exemple "Offre Printemps des spectacles - CARRE OR"). Les places à - 50% sont à prendre par deux !

Avec une nomination aux Molières en 2023, c'est LA comédie incontournable de la saison. Signée et mise en scène par Robin Goupil, No Limit au Splendid est une pièce délirante qui vous transporte, à grands coups de rire, en pleine guerre froide.

Le pitch ? Deux bombardiers américains reçoivent par erreur l'ordre de pulvériser Moscou… Il reste peu de temps pour éviter le pire. Sur les planches, l'humour absurde et le non-sens règnent, on se croirait chez les Monthy Python ou les Marx Brothers. A voir absolument.

No Limit au Splendid Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Récompensée de cinq Molières en 2017, la pièce culte d'Alexis Michalik se savoure à deux, au Théâtre du Palais Royal à Paris ! Après le succès du Porteur d'Histoire ou du Cercle des Illusionnistes, l'auteur français multi-primé vous transporte à Paris, en 1897, à la rencontre d'Edmond Rostand. En pleine écriture de son chef d'œuvre, Cyrano de Bergerac, il va vivre une aventure rocambolesque, pleine de surprises. Des décors somptueux, une mise en scène ultra-rythmée et douze comédiens sur scène... bref, Edmond est un incontournable !

Edmond au Théâtre du Palais Royal Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Triomphe à la Comédie du Onzième ! Par les auteurs et comédiens des spectacles Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'emmerdes ! et Bienvenue à la Caf !, ne manquez pas Les hommes sont cons, les femmes casse-couilles ! Julie et Julian Aymard signent une comédie délirante, sans temps mort.

L'anniversaire des 10 ans d'un couple, ça ne s'oublie pas… et pourtant ! Le jour J, Minou a la tête ailleurs. Pour ne pas décevoir Pupuce, il fait semblant de ne pas avoir oublié et improvise au dernier moment une soirée surprise pleine de rebondissements. La suite à la Comédie du Onzième !

Les hommes sont cons, les femmes casse-couilles ! à la Comédie du Onzième Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Nouveau triomphe théâtral pour Sébastien Azzopardi et Sacha Danino ! Après Dernier coup de ciseaux, La Dame Blanche et Le tour du monde en 80 jours… leur dernière création en date, L'embarras du choix, fait sensation !

A l'affiche du Théâtre de la Gaîté Montparnasse, cette pépite interactive (nommée aux Molières dans la catégorie "meilleure comédie") vous propose de participer activement au déroulé de l'histoire. Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie. Incapable de prendre des décisions pour changer les choses, il demande conseil auprès de ses amis : vous, le public !

L’embarras du choix au Théâtre de la Gaîté Montparnasse Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Juste hilarant ! Venez découvrir Conseil de famille, la comédie d'Amanda Sthers et Morgan Spillemaecker, à la Comédie de Paris. Coincée entre un fils obsédé par l'argent, une fille épuisée par sa vie de mère, et un cadet artiste et rêveur, une mère de famille a décidé qu'il était temps de s'éclater.... C'est son tour maintenant de profiter de la vie, quitte à déplaire à ses enfants ! Ne manquez pas cette pièce hilarante et mordante qui vous fera rire aux éclats tout en vous touchant droit au cœur.

Conseil de famille à la Comédie de Paris Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

L'élite du stand-up s'installe Chez Prince, l'un des clubs les plus prestigieux de la capitale. Chaque soir, profitez d'un spectacle unique en plein cœur de la ville, où vous découvrirez des sketchs d'humoristes de renom et de nouveaux talents du stand-up. Bientôt, vous pourrez dire : "100€ pour l'Olympia ? Moi, je l'ai vu pour le prix d'un Coca !"

Avec un maître de cérémonie et quatre humoristes différents chaque soir, préparez-vous à un show dynamique avec des artistes qui ont déjà brillé sur les plus grandes scènes.

Chez Prince - Comedy Club Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Ne manquez pas Christelle Chollet dans son nouveau spectacle Reconditionnée au Théâtre de la Tour Eiffel !

Préparez-vous à une soirée inoubliable avec des sketchs hilarants, des tubes revisités de manière ingénieuse, des personnages hauts en couleur, et une énergie débordante. Folie, dérision et encore plus de rires sont au rendez-vous, le tout en live avec ses talentueux musiciens ! Et oui, même les Peaky Blinders feront une apparition.

Christelle Chollet au Théâtre de la Tour Eiffel Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Dans moins de 24 heures, Samy et Manon se marient. Pour célébrer leurs derniers instants de célibat, ils louent deux suites luxueuses dans un hôtel, une pour les filles, l'autre pour les garçons. Tout se déroule parfaitement jusqu'à l'arrivée d'une séduisante inconnue à la porte de Samy, qui oublie soudainement sa future épouse.

Dans Tout va bien se passer à la Happy Comédie Saint-Martin, Jean-Claude Muaka, Maidine Adjaout et Marco HF vous embarquent dans cette comédie incontournable de Paris, créée par Alil Vardar en collaboration avec Vincent Azé. Ce spectacle, en succès depuis octobre 2022, est mené par un trio de choc pour une expérience légère et ultra-rythmée à ne pas manquer !

Tout va bien se passer à la Happy Comédie Saint-Martin Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Par ici la sortie, "l'escape comédie" incontournable au Théâtre Edgar, est la troisième création de Manuel Montero.

Trois collègues de bureau, convoqués pour ce qu'ils croient être une réunion commerciale, découvrent que leur patron prévoit de les licencier. En guise de dernière faveur, il leur propose de participer à un Escape Game. La salle de réunion se transforme alors en terrain de jeu avec des épreuves et des énigmes à résoudre.

Les trois collègues n'ont qu'une heure pour s'échapper et sauver leur emploi. Entre panique et révélations d'adultère, la tension monte. Parviendront-ils à sortir à temps ? Réponse sur scène !

Par ici la sortie au Théâtre Edgar Promo Duo -50% VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Pour découvrir toutes les offres du Printemps des Spectacles et réserver 2 places pour le prix d'une, rendez-vous sur Ticketac ! Faites vite... vous n'avez que jusqu'au 2 juin 2024 !