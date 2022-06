Championnats du monde de natation 2022 : résultats, finales... Le programme

NATATION. Après une nouvelle journée incroyable aux championnats du monde de natation avec trois nouvelles médailles, l'équipe de France est de retour dans les bassins ce 23 juin.

On avait quitté une équipe de France morose après les JO de Tokyo avec l'unique médaille d'argent de Florent Manaudou sur 50m nage libre. À trois jours de la fin des Mondiaux de natation à Budapest, les nageurs français affichent un bilan incroyable de 5 médailles dont 2 en or. L'or, Léon Marchand en fait justement une belle collection. Après son titre sur le 400m 4 nages, le Toulousain signe un doublé retentissant en s'imposant en patron sur le 200m 4 nages mercredi 22 juin. "C'est excellent, je ne sais pas trop quoi dire, je ne réalise pas encore" a expliqué Léon Marchand. "J'avais moins de pression parce que j'étais déjà champion du monde donc sur cette course c'était plus du plaisir et je pense que quand je réfléchis comme ça, ça marche donc c'est plutôt cool ! En plus cette course était géniale, j'ai vu tout le monde revenir à la fin donc c'était super dur mais j'ai tenu. C'est la course de mon père. Il est vice-champion du monde en 1998, je suis champion du monde en 2022, je l'ai battu cette fois, c'est cool".

Au delà de ce titre, les Français ont également rêvé ce 22 juin avec la médaille d'argent de Maxime Grousset sur le 100m nage libre, battu de 6 centièmes par l'incroyable roumain Popovici. Entre les deux, c'est la jeune Analia Pigree qui prend la médaille de bronze sur le 50m dos. "Faire 3e c'est exceptionnel, je suis très contente et très fière de moi. J'étais très excitée toute la journée depuis ce matin. D'habitude je fais 1h30 de sieste aujourd'hui j'ai fait 20 minutes, je n'arrivais pas à dormir à cause de l'excitation. Beaucoup d'émotions ce soir. Cette médaille représente le début de ma carrière. J'espère que mes parents sont fiers de moi parce qu'ils se sont beaucoup sacrifiés pour moi. Je ne m'attendais pas à cette troisième place parce que ça nageait très vite à côté de moi. Je suis très fière de moi."

Où se déroule les championnats du monde de natation ?

Pour la seconde fois de l'histoire, les championnats du monde de natation se disputent dans la capitale de la Hongrie, Budapest.

Quel est le programme des championnats du monde de natation ?

Voici le calendrier complet des épreuves avec les dates. Sachez que toutes les finales débuteront à 18h depuis la piscine de Budapest.

23 juin

Séries et demi-finales : 100 m papillon hommes, 200 m dos femmes, 50 m nage libre hommes, 50 m papillon femmes.

Séries et finale : relais 4x200 m nage libre hommes.

Finales : 100 m nage libre femmes, 200 m brasse femmes, 200 m dos hommes, 200 m brasse hommes.

24 juin

Séries et demi-finales : 50 m nage libre femmes, 50 m dos hommes, 50 m brasse femmes.

Séries et finale : relais 4x100 m nage libre mixte

Finales : 50 m papillon femmes, 50 m nage libre hommes, 100 m papillon hommes, 200 m dos femmes, 800 m nage libre femmes.

25 juin

Séries et finale : 400 m 4 nages femmes, relais 4x100 m 4 nage hommes, relais 4x100 m 4 nages femmes.

Finales : 50 m dos hommes, 50 m brasse femmes, 1 500 m nage libre hommes, 50 m nage libre femmes.

Quels sont les résultats des championnats du monde de natation ?

Femmes

400 m nage libre : Or : Katie Ledecky / Argent : Summer McIntosh / bronze : Leah Smith

100m papillon : Or : Torri Huske / Argent : Marie Wattel / Bronze : Yufei Zhang

200m 4 nages : Or : Alex Walsh / Argent : Kaylee McKeown / Leah Hayes

4x100m nage libre : Or : Australie / Argent : Canada / Bronze : USA

1500m nage libre : Or : Katie Ledecky / Argent : Katie Grimes / Bronze : Lani Pallister

100m dos : Or : Regan Smith / Argent : Kylie Masse / Bronze : Claire Curzan

100m brasse : Or : Benedetta Pilato / Argent : Anna Elendt / Bronze : Ruta Meilutyte

200m nage libre : Or : Juanxuan Yang / Argent : O'Callaghan / Bronze : Tang

50m dos : Or : Masse / Argent : Berkoff / Bronze : Pigree

200m papillon : Or Summer McIntosh / Argent : Hali Flikinger / Bronze : Yufei Zhang

4x200m nage libre : Or : USA / Argent : Australie / Bronze : Canada

Hommes

400 m nage libre : Or : Elijah Winnington / Argent : Luka Martens / Bronze : Guilherme Costa

100 m brasse : Or : Nicolo Martinenghi / Argent : Arno Kamminga / Bronze : Nic Fink

50 m papillon : Or : Caleb Dressel / Argent : Nicholas Santos / Bronze : Michael Andrew

400 m 4 nages : Or : Léon Marchand / Argent : Carson Foster / Bronze : Chase Kalisz

4x100 m nage libre : Or : USA / Argent : Australie / Bronze : Italie

200m nage libre : Or : David Popovici / Argent : Sunwoo Hwang / Bronze : Tom Dean

100m dos : Or : Thomas Ceccon / Argent : Ryan Murphy / Bronze : Hunter Armstrong

800m nage libre : Or : Bobby Finke / Argent : Florian Wellbrock / Bronze : Mykhailo Romanchuk

50m brasse : Or : Nic Fink / Argent : Nicolo Martinenghi / Bronze : Michael Andrew

200m papillon : Or : Kristof Milak / Argent : Léon Marchand / Tomoru Honda

100m nage libre : Or : Popovici / Argent : Grousset / Bronze : Liendo Edwards

200m 4 nages : Or : Léon Marchand / Argent : Carson Foster / Bronze : Daiya Seto

Quelle diffusion TV pour les championnats du monde de natation ?

Suivez les séries des championnats du monde de 9 heures à 11h45 (jusqu'à 12h15 le samedi 18 juin, 12 heures les mardi 21 et vendredi 24 juin, 11 heures le samedi 25 juin) en direct sur france.tv. Les fins de journée, avec les demi-finales et les finales des épreuves de course en bassin, seront diffusées sur France 4 dès 18 heures (jusqu'à 20 heures tous les jours sauf le dimanche 19 juin jusqu'à 19h40, le mercredi 22 juin jusqu'à 20h05, le jeudi 23 juin jusqu'à 19h55, et le samedi 25 jusqu'à 19h50).

Qui sont les français engagés ?

21 Français(es) tenteront de glaner des médailles au cours de ces mondiaux de natation, dont Florent Manaudou, Yohann Ndoye-Brouard, Mélanie Henique, Léon Marchand et Marie Wattel