Cyprien Sarrazin : le skieur rapatrié en France, son état de santé évolue

Victime d'une lourde chute vendredi 27 décembre, le skieur de l'équipe de France est toujours hospitalisé mais va être rapatrié en France.

Bonne nouvelle pour le Français Cyprien Sarrazin qui va être enfin rapatrié en France dans les prochains jours selon un communiqué de la FFS qui donne des détails sur son état de santé. "Suite à sa chute survenue lors d'un entraînement officiel de la descente de Bormio le vendredi 27 décembre, Cyprien Sarrazin a subi une opération le jour même consistant à résorber un hématome intra-crânien", rappelle le docteur Stéphane Bulle, médecin de l'équipe de France de ski alpin, dans un message relayé par la FFS. "La phase de réveil effectuée le samedi 28 décembre s'est bien déroulée et son état de santé est stable. Il est sorti du service de réanimation et a été hospitalisé dans un service de soins. Une longue période de récupération puis de rééducation s'engage désormais et la durée de son indisponibilité est pour l'heure indéterminée. Le reste du bilan médical (pied et genou douloureux) est très rassurant et, malgré la violence du choc, aucune autre lésion n'a été constatée. L'IRM réalisée du 31 décembre laisse envisager un rapatriement en France ce vendredi 3 janvier et une hospitalisation dans le service de neurochirurgie du Médipole de Lyon"

Le Français a été opéré

Après avoir fait plusieurs examens, l'équipe médicale avait annoncé que le Français souffrait d'un hématome intracrânien. Le sportif a dû être opéré dans la soirée du vendredi 27 décembre. La Fédération française de ski avait annoncé en fin d'après-midi vendredi que l'opération avait pour but de "drainer l'hématome sous-dural".

Une descente dangereuse

L'accident s'est produit alors que le tricolore avait signé, la veille, le meilleur temps du premier entraînement à Bormio. C'est d'ailleurs sur cette piste qu'il avait remporté sa première course la saison dernière. La descente de Bormio est considérée comme l'une des plus dangereuses de la saison. Elle est critiquée par d'autres skieurs pour sa dangerosité, comme Nils Allègre, autre membre de la délégation française.

"Ils ne savent pas préparer les pistes, cela fait quarante ans qu'ils préparent les pistes et ils ne savent rien faire d'autre que préparer des pistes dangereuses. Ils ne méritent pas d'avoir les Jeux olympiques ici", a-t-il par exemple dénoncé sur Eurosport.

"On se fait chahuter dans tous les sens, les conditions ne sont vraiment pas bonnes. Je suis très mécontent contre l'organisation. […] Le problème, c'est la façon dont elle est préparée. Par exemple, ils n'ont pas eu le temps d'autant travailler la partie basse que d'habitude, car ils n'avaient pas assez de neige. Au final, c'est la meilleure partie. Ils rendent volontairement la piste plus difficile, avec des trous, avec de la glace", a également commenté le skieur auprès de L'Equipe.