Mort de Ken Block : que sait-on de l'accident de motoneige du pilote ?

KEN BLOCK. Le pilote de rallye américain Ken Block est décédé à 55 ans dans un accident de motoneige survenu dans l'après-midi du lundi 2 janvier 2023 alors qu'il se baladait avec des amis.

Le monde des sports mécaniques est en deuil depuis la disparition de Ken Block. Le pilote américain connu pour ses exploits et ses performances lors de rallyes a trouvé la mort lors d'un accident de motoneige, lundi 2 janvier 2023, dans l'Utah aux Etats-Unis. L'homme âgé de 55 ans a été écrasé par la motoneige qu'il conduisait à l'occasion d'une balade après une chute. Le shérif du comté de Wasatch dans l'Utah a confirmé la mort du pilote dans un communiqué consulté par le média Pole Position : "Ken Block roulait sur une pente raide dans la région de Mill Hollow à l'extérieur de Woodland, vers 14h00, lorsque sa motoneige s'est renversée, atterrissant sur lui". Le média ajoute que la star des rallyes était parti avec un groupe d'amis mais était seul au moment de son accident mortel. Ken Block laisse derrière lui sa femme Lucy et ses trois enfants.

La société Hoonigan Industries, a annoncé la mort de son fondateur Ken Block dans une publication sobre sur le réseau Instagram. "C'est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé dans un accident de motoneige aujourd'hui. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. [...] Veuillez respecter la vie privée de la famille en ce moment pendant qu'ils sont en deuil." "Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d'entre nous. Repose en paix, Ken !", a écrit sur Twitter le champion du monde des rallyes 2019, Ott Tänak, signe du poids que pesait Ken Block dans les sports mécaniques.

Ken Block, superstar des gymkhanas

La mort de Kenneth Paul Block, dit Ken Block, est une terrible nouvelle pour les fans de rallyes. Si l'Américain n'était pas abonné aux victoires, il a marqué les esprits par ses bonnes performances sur circuit mais surtout par ses vidéos de gymkhanas, une discipline dont il était une des principales figures. Les extraits des performances de Ken Block sur des circuits truffés d'obstacles, des tests spectaculaires de nombreux véhicules ont été visionnés plus de 600 millions de fois sur internet. D'ailleurs, on ne compte plus tous les modèles de voitures qui sont passés entre les mains du pilote chevronné. Ken Block s'illustrait depuis 2008 dans le format gymkhana. Fort de son succès, le pilote s'essayait aussi à d'autres disciplines dérivées depuis quelques années : le climbkhana sur les routes pentues et montagneuses et le terrakhana pour rouler sur les graviers et le sable plutôt que sur la confortable asphalte.

Des exploits mais un palmarès limité

D'abord adepte de sport de glisse avec le skateboard et le snowboard, Ken Block s'est mis à fréquenter les circuits à partir de 2005 à l'âgé avancé -pour un pilote- de 37 ans. Mais son adresse et son contrôle au volant lui ont permis d'être présent à de nombreuses courses à bord des voitures de rallyes Ford avec qui il a été en contrat pendant plus de 15 ans avant de troquer le fabricant américain pour l'Allemand Audi en 2021.

Ken Block a participé à vingt-deux reprises aux World Rally Championship (championnat du monde des rallyes) et s'est hissé six fois dans le Top 10 des pilotes de la compétition. Au meilleur de sa forme, le pilote est grimpé jusqu'à la 7ème place lors des championnats du monde au Mexique en 2013 rappelle L'Equipe. Sa dernière participation à la compétition mondiale remontait à 2018 avec le Rallye de Catalogne. Reste que malgré un grand nombre de courses à son actif, son palmarès n'a jamais vraiment décollé avec peu de victoires malgré des performances très respectables. En véritable touche à tout, Ken Block s'était aussi essayé aux courses de rallycross en 2016 et 2017.