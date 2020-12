Handball féminin. France - Norvège : le résumé de la finale en vidéo

FRANCE - NORVEGE. L'équipe de France féminine de handball s'est inclinée face à la Norvège, hier soir, en finale de l'Euro 2020, sur le score de 20-22. Découvrez le résumé du match en vidéo.

[Mis à jour le 21 décembre 2020 à 9h54] Il n'y aura pas de deuxième titre de championne d'Europe consécutif pour l'équipe de France de handball féminin, qui s'est inclinée en finale de l'Euro 2020, ce dimanche 20 décembre, face à la Norvège, favorite de la compétition et qui a parfaitement tenu son rang. Après avoir été menées de cinq buts, les Bleues avaient pourtant trouvé les ressources pour revenir à la marque en deuxième période et même passer devant (19-18 à la 5e minute) mais la gardienne adverse Silje Solberg (16 arrêts sur 35 tirs) a éteint les derniers espoirs français. "Il y avait la place mais on a couru après le score, a regretté Olivier Krumbholz, le sélectionneur de l'équipe de France, après la rencontre. Et c'est compliqué de battre la Norvège quand leur gardienne fait 16 arrêts, dont certains dans des situations très favorables". Le résumé du match en vidéo :