France - Norvège : heure, chaîne TV… Les infos du match de handball

FRANCE - NORVEGE. L'équipe de France masculine affronte son homologue norvégienne, ce jeudi 14 janvier 2021, au Mondial de handball. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L'équipe de France de handball est opposée à un adversaire de taille, ce jeudi, pour son premier match dans le Mondial 2021, en l'occurrence la Norvège, vice-championne du monde en titre et troisième de l'Euro l'an passé. Le vainqueur de cette rencontre, si vainqueur il y a, prendra déjà une belle option sur la qualification pour le tour principal mais la tâche s'annonce ardue pour les Bleus, qui ont perdu de leur superbe depuis deux ans (14e de l'Euro de l'an passé) et qui n'ont pas réussi à engranger de la confiance avant la compétition (un revers et un match nul contre la Serbie). De quoi reléguer Michael Guigou et ses coéquipiers au rang d'outsider avant cette partie. "Les Norvégiens auront sûrement de la confiance en eux, espérons peut-être un excès de confiance de leur part", indiquait toutefois Erick Mathé, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, ce mercredi, sur le site de la Fédération française de hand (FFHB). Réponse au coup de sifflet final, mercredi soir, aux alentours de 22h.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Norvège sera donné à 20h30 (heure française), ce jeudi 14 janvier 2021, depuis la Halle des Sports de la Ville-du-6-Octobre, proche de Gizeh, en Egypte, où se dispute ce Championnat du monde de handball.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France : aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV française à l'occasion du premier match des Bleus dans ce Mondial de handball. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur la chaîne beIN Sports 1 (le programme TV).

Dans le cas où préférez regarder France - Norvège en streaming, il faudra vous tourner vers le site Internet beIN Connect. L'accès au flux vidéo est également réservé aux abonnés.

Ce match du Mondial 2021 de handball masculin entre la France et la Norvège sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce jeudi soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.