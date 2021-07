Qui sera porte-drapeau de la France aux JO 2021 ? Le résultat connu ce soir

Pour la première fois, une homme et une femme seront désignés porte-drapeaux de l'équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu le 23 juillet 2021. Le résultat du vote sera communiqué ce soir à a TV, dans le journal de 20 heures, sur France 2.

Le suspense va bientôt prendre fin concernant les identités des deux sportifs choisis comme porte-drapeaux de l'équipe de France olympique aux JO 2021 de Tokyo, qui débutent dans moins de trois semaines. Le résultat du vote (deux ambassadeurs de chaque fédération qualifiée pour les Jeux étaient appelés à classer trois athlètes par ordre de préférence) a été effectué entre vendredi et dimanche et sera communiqué ce soir, dans un format inédit : les deux noms seront en effet dévoilés en direct à la TV, peu après 20 heures, dans le journal de France 2. Alors qui pour succéder à Teddy Riner, porte-drapeau de la France aux JO 2016 ? Pour la preière fois de l'histoire, une femme ET un homme seront choisis. Six sportives et quatre athlètes figurent ont fait acte de candidature et étaient donc soumis au vote. La liste des candidats :