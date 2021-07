France - Suède (JO 2021) : résultat nul pour les Bleues, le résumé du match de handball féminin

16:18 - Le résumé de la rencontre

Après une victoire d'un petit but contre la Hongrie et une défaite face à l'Espagne après avoir mené au score, les Bleues devaient se rassurer face à la Suède, première du groupe B avec deux victoires en deux rencontres. Surtout, les Françaises devaient impérativement ne pas perdre pour garder un espoir de se qualifier pour les quarts de finale des JO. Objectif globalement réussi pour les handballeuses tricolores qui ont montré qu'elles étaient capables de rivaliser avec les plus grandes nations. Au terme d'une rencontre solide où les Bleues ont eu avantage de 5 buts, elles ont finalement été rattrapées par l'efficacité et la vivacité des Suédoises mais aussi à cause des 4 exclusions tricolores durant la rencontre. Les handballeuses françaises auraient même pu finalement s'imposer, si la gardienne suédoise, Jessica Ryde, n'avait pas stoppé le penalty de Zaadi dans les dernières secondes de la rencontre. Les Bleues se sont rassurées et gardent une chance de qualification pour les quarts. Elles affronteront la Russie samedi matin.