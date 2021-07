France - Espagne (JO) : horaire, diffusion TV, compo… Les infos du match de handball masculin

FRANCE - ESPAGNE. Après trois victoires dans le tournoi olympique de hand, l'équipe de France affronte un de ses deux plus gros adversaires dans le groupe A des JO 2021, ce vendredi 30 juillet. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match à la TV et en streaming ?

L'équipe de France de handball est d'ores et déjà assurée de participer aux quarts de finale du tournoi des JO 2021 à Tokyo. Mais les hommes de Guillaume Gille auront à cœur de confirmer qu'ils sont de sérieux prétendants pour la médaille d'or dans ces Jeux, avec une victoire face à l'Espagne, l'un des plus gros adversaire du groupe A, ce vendredi 30 juillet 2021. La France a d'ores et déjà battu l'Argentine (33-27), le Brésil (34-29) et l'Allemagne (30-29) dans cette compétition de hand. Des adversaires à leur portée, bien que le score final se soit parfois révélé serré. L'Espagne, elle, est venue à bout de l'Allemagne (28-27), de la Norvège (28-27) et, plus facilement lundi, du Brésil (32-25).

L'Espagne est surtout l'équipe en forme du moment. Championne olympique 2008, championne du monde 2013 et plus récemment double championne d'Europe en 2018 et lors de la dernière édition en 2020, elle dispose d'une génération à laquelle tout réussit. Lors du dernier Euro à l'inverse, l'équipe de France avait été éliminée dès le premier tour, après une défaite contre le Portugal pour débuter le championnat d'Europe et contre la Norvège, vice-championne du monde qu'elle retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau choc de ces JO. Cette élimination, première historique, aura plongé Nikola Karabatic et ses coéquipiers dans une profonde crise provoquant le départ du sélectionneur Didier Dinart. Les Bleus auront sans doute à cœur, ce vendredi plus que lors des précédents matchs, de démontrer qu'ils sont de retour au sommet. Et peut être aussi de venger leurs homologues féminines qui se sont inclinées mardi face aux Espagnoles (25-28)...

La France et l'Espagne vont s'affronter ce vendredi 30 juillet 2021, à partir de 14h15 au Japon, soit à 7h15 en heure française, dans cette 4e journée de tour préliminaire du tournoi de handball des Jeux Olympiques. Le match aura lieu au Stade national de Yoyogi, à Tokyo même. La France devra ensuite faire face à un autre adversaire sérieux, la Norvège, le 1er août, pour boucler sa campagne dans le groupe A. Les quarts de finale débuteront le 3 août.

Sur quelle chaîne TV voir France - Espagne à la TV ?

Le match entre la France et l'Espagne sera retransmis sur France Télévisions et Eurosport, les deux diffuseurs officiels des JO dans l'Hexagone. La diffusion devrait être programmée sur France 2 avec une bascule possible sur France 4. Le match sera aussi proposé sur la chaîne Eurosport 2, en accès payant.

Quelle diffusion en streaming pour France - Espagne ?

Pour profiter de ce France - Espagne un peu partout, en streaming, il faudra se connecter sur France.tv, le site de France télévisions. L'accès est gratuit mais soumis à une inscription avec une adresse mail. L'appli Eurosport Player proposera également de suivre la rencontre en direct. Cette appli est payante et nécessite un abonnement pour pouvoir suivre les programmes en direct.

Quelle sera la compo des Bleus pour ce France - Espagne ?

Pour ce France Espagne, Guillaume Gille devrait garder l'équipe qui a fait ses preuves à trois reprises face à l'Argentine, au Brésil et à l'Allemagne : Gérard (G), Genty (G), Remili, Richardson, Mem, N. Karabatic, Mahé, Nguessan, Abalo, Guigou (cap), L. Karabatic, Fabregas, Descat et Porte. La composition probable des Bleus à l'entame du match : Gérard (gardien) - Karabatic, Mahé, Mem (arrières) - Guigou, Abalo (Ailiers) - Fabregas (pivot).