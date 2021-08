France - Pays-Bas (JO 2021) : les Bleues en demi-finale, le résumé du match de handball

FRANCE - PAYS-BAS. L'équipe de France de hand féminin s'est imposée sur le score de 32-22 dans ce quart de finale des JO 2021 face aux Pays-Bas. Un résultat net et sans bavure qui les envoie en demi-finale face aux Suédoises. Retrouvez le résumé du match.

15:45 - Le résumé du match Les Françaises ont oublié pendant 10 minutes, sans doute, qu'elles jouaient contre les championnes du monde en titre. Et ce n'est certainement pas un reproche. Au bout de quelques minutes de jeu, les Bleues enchaînent les buts et laissent les Néerlandaises sur le bord de la route. La voie vers les demies s'éclaircie d'un coup alors que la première mi-temps est encore loin d'être terminée. Lors d'un bref instant, les Bleues se sont fait peur laissant leurs adversaires du jour grossir la table de marque. Mais, passant de +9 à +5, les Françaises se sont employées en fin de mi-temps pour être décisives quand il le faut. À la pause, l'écart est de +8. Cela semble si grand qu'on ne veut pas imaginer l'impensable. Et puis, au retour des vestiaires, les filles d'un Olivier Krumbholz à qui il va bientôt falloir créer une statue, font le nécessaire et reprennent leur marche en avant. Rien ne les arrêtera dans ces 30 prochaines minutes et les vice-championnes olympiques s'imposent finalement 32-22. Un énorme résultat pour une grosse ambition, nos handballeuses continuent leur aventure. Avant de voir trop loin, même si l'envie est là, il y a une revanche à prendre face à la Suède ce vendredi. Ensuite seulement, on se mettra à rêver d'une historique médaille d'or.

15:37 - Énorme match d'Amandine Leynaud La gardienne française est l'une des grandes artisanes de cette victoire tricolore. Amandine Leynaud a réalisé un énorme 22/43 dans les buts, écoeurant à plusieurs reprises les attaquantes néerlandaises.

15:30 - Mayonnade : "À 10 minutes, le match était quasiment bouclé" "À 10 minutes de jeu, le match était quasiment bouclé. Les Françaises sautaient plus haut, avaient plus d’énergie, elles étaient beaucoup trop fortes pour nous. On a limité la casse à la mi-temps même si le score était déjà là. C’est dommage car ça a été impossible de revenir quand on en avait les possibilités. Bien sur que les Françaises peuvent aller au bout".

15:22 - Krumbholz : "Un grand match défensif" Olivier Krumbholz était au micro de France 2 et a félicité ses joueuses, auteures d'un "grand match défensif. C’était inconstant en attaque mais ce fut un match de grande qualité tout de même. C’est de bonne augure pour la suite. On est très contents de se qualifier avec un écart aussi important. Il va falloir beaucoup d’énergie maintenant".

15:15 - France - Suède en demies L'équipe de France de handball, grâce à cette nette victoire, va donc affronter la Suède vendredi, dans 2 jours, pour une place en finale de ces Jeux Olympiques !

15:09 - VICTOIRE DE LA FRANCE 32-22 !!! BADABOUM Océane Sercien-Ugolin !! Et la France est en demi-finale des Jeux Olympiques !!! Victoires des Bleues 32-22 contre les Pays-Bas !!

15:09 - Le pénalty d'Allison Pineau ! Et le pénaltyyy d'Allison Pineau !! Ça fait 31-22 pour les Bleues à 1 minute 20 de la fin ! Les demies sont juste là, au bout du doigt !!!

15:03 - Les Françaises ne faiblissent pas ! OUI PAULINE ! Superbe initiative de Pauline Coatanea qui repique dans l'axe dans le dos de la défense ! Elle est parfaitement servi et trompe la gardienne néerlandaise ! 30-20 pour les Bleues.

15:01 - 20/38 pour la fantastique Leynaud ! AH OUI LA PARADE ENCORE ! Quel match d'Amandine Leynaud !!! Nouvelle parade sur un face à face ! La gardienne tricolore en est à 20 sur 38 ! 53% d'arrêt ! C'est très propre.

14:58 - +10 à moins de 10 minutes de la fin Ça enchaîne ! Deux nouveaux buts et rien ne semble les arrêter !! La défense est énorme !

14:52 - Laura Flippes intenable ! Elle marque même à l'aile !! Laura Flippes trompe la gardienne néerlandaise et met les Bleues à +8 ! Et même +9 avec ce nouveau but de Pauletta Foppa !! Ça enchaîne !! 27-18 !

14:47 - Ça va mieux pour les Bleues La défense est de nouveau en place après quelques espaces laissées aux Néerlandaises dans ces premières minutes de la seconde période. En attaque, ça marque toujours. 24-18 pour la France.

14:43 - La défense très limite de Danick Snelder ! Le COUP DE COUDE !! Et seulement 2 minutes !! Danick Snelder a défendu de manière illicite sur Grâce Zaadi ! Ça aurait pu être plus lourdement sanctionné...

14:38 - Début difficile pour les Françaises Aïe l'erreur de concentrations des Françaises. L'ailière néerlandaise qui repique dans l'axe dans le dos des Bleues... elle est trouvée et trompe Amandine Leynaud ! 3-1 dans cette seconde période pour les Pays-Bas.