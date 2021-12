DIRECT. Slovénie - France : les Bleues écrasent les Slovènes... suivez l'après-match !

A son rythme et sans avoir jamais tremblé, la France donne une correction à la Slovénie et s'impose de onze buts dans la foulée de Zaadi et Nze Minko (29-18). Les Bleues signent leur deuxième succès dans ce championnat du monde.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:00 - Merci Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce direct commenté concernant le deuxième match de l'équipe de France. Rendez-vous mardi prochain pour la dernière rencontre de ce premier tour des championnats du monde face au Monténégro.

19:55 - La France dynamite la Slovénie Cette fois les Bleues étaient à l'heure et l'ont fait payer aux Slovènes. Deux jours après un match maîtrisé contre l'Angola mais marqué par une entame délicate, l'équipe de France a appris et corrigé ses erreurs. D'entrée, les filles d'Olivier Krumbholz ont serré la vis et asphyxié leurs adversaires. Agressives en défense, intense dans les duels, elles se sont ensuite régalées en montée de balle. Après un quart d'heure, la messe était déjà dite, la Slovénie éparpillée, réduite au rang de figurant, n'avait inscrit qu'un but à une Laura Glauser toujours aussi présente. De son côté, la France avait déjà mis 8 buts à Pandzic. Derrière ce départ canon, dans le sillage d'une Grâce Zaadi impeccable à la distribution, les Françaises ont baissé de pied, laissant Varagic, au relais de Gros, et ses coéquipières sortir la tête de l'eau. La seconde période fut un copier-coller de la première avec une reprise en fanfare des Tricolores. Avec ses appuis électriques, Estelle Nze Minko a mis au supplice la défense adverse et créer des béances dans les rangs slovènes. Fort de son avantage, la rance a ensuite déroulé sans jamais laisser le moindre espoir de retour à leurs adversaires, rapidement convaincues de leur infériorité. Olivier Krumbholz a pu faire tourner son effectif et donner ses premières minutes à Cléopâtre Darleux dans le but. Méfiante avant la rencontre, la France a su faire preuve de sérieux pour se rendre la tâche facile face à la Slovénie (29-18) et enchaîner un deuxième succès en autant de matches dans ce championnat du monde. Reste à reproduire pareille performance mardi face au Monténégro pour gagner le tour principal avec le maximum de points. Pour le moment, tout va bien pour les championnes olympiques.

19:47 - Inquiétude pour Flippes La soirée aurait pu être parfaite pour la France avec cette victoire contre la Slovénie mais une ombre est venue noircir légèrement le tableau. En effet, Laura Flippes se ressent d'une douleur à la cheville; De plus amples examens doivent être menés pour déterminer la nature réelle du mal qui touche l'arrière droite.

19:46 - "On aspire à monter en puissance" "On est très satisfaite de ce match-là. On a fait une très belle entame. C'était le jour et la nuit avec le match d'ouverture face à l'Angola. On aspire à monter en puissance", s'est réjouie Grâce Zaadi, élue joueuse du match avec ses 4 buts et ses 4 passes décisives.

19:43 - "Contre le Monténégro, c'est toujours serré" "On a vraiment bien commencé le match, comparé à l'Angola. C'était vraiment un objectif. A l'échauffement, on s'est dit qu'il fallait mettre plus de rythme, plus d'envie", a déclaré Chloé Valentini avant de se projeter sur le dernier match contre le Monténégro, mardi prochain. "Contre le Monténégro, c'est toujours serré. il y a des filles qui ne lâchent rien."

19:40 - "On savait que ça allait être très compliqué" "On savait que ça allait être très compliqué. On n'est pas bien rentré dans le match", a regretté Ana Gros. L'arrière star de la Slovénie a révélé avoir connu une nuit difficile, avoir très peu dormi ce qui explique son utilisation parcimonieuse lors de la rencontre.

19:38 - Deux sur deux Victorieuse de leur premier match face à l'Angola, la France engrange un deuxième succès de rang dans ce championnat du monde. Les Bleues conserveront le bénéfice de ce succès contre la Slovénie au tour suivant.

19:32 - "Tout lieu d'être satisfait" "Une défense de fer. On a pris la bonne profondeur. on était très présent dans les duels, on s'est rarement fait déborder. On a bien enchaîné. En montée de balle, on a trouvé des solutions. On a aussi raté beaucoup de situation. Il faut soigner le tir car dans des rencontres plus serrées, ça va être plus important. Mais il y a tout lieu d'être satisfait. Il y a un gros score, on a gagné. J'ai bien aimé la prestation des joueuses et l'état d'esprit", a apprécié le sélectionneur Olivier Krumbholz après le succès de ses joueuses contre la Slovénie (29-18).

19:26 - Victoire aisée pour la France Sérieuse et appliquée, la France a démoli la Slovénie et s'adjuge une deuxième victoire en deux matches dans ce championnat du monde. Portées par Zaadi et Nze Minko, les Bleues s'offre un succès précieux dans l'optique du tour principal, pour lequel elles ont assuré leur qualification. Victoire solide, pour leur deuxième match, des championnes olympiques face à la Slovénie. Avec soin du goal-average en prime. ????



???????? 18-29 ????????#BleuetFier #Sheloveshandball #Spain2021 #SLOFRA pic.twitter.com/g6Spwc5yyP — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 5, 2021

19:23 - Lassource conclut l'affaire De loin, Sercien-Ugolin voit son tir repousser des deux mains par la gardienne slovène. Le ballon revient sur l'aile et Lassource jaillit dans le dos de son vis-à-vis, s'en saisit et vient ajouter un dernier but à la démonstration française (29-18).

19:22 - Granier régale Granier continue de faire belle impression sur l'aile droite. Bénéficiant d'un bon service de Pineau, l'ailière casse le poignet pour surprendre la gardienne slovène dans le fermé. La France reprend dix buts d'avance (28-18).

19:19 - Horacek marque de loin Les Françaises temporisent et prennent le temps de construire leur attaque. Les courses se croisent et finalement c'est Horacek qui prend sa chance. Son tir du droit au premier poteau termine dans la lucarne de Zec. Du bel ouvrage pour les Bleues à moins de cinq minutes de la fin du match (27-17).

19:15 - Foppa provoque un deux minutes La mobilité de Foppa fait des dégâts et contraint la pivot à la ceinturée. Cette dernière récolte une suspension de deux minutes et offre un penalty à la France. Pineau s'exécute et transforme d'un tir croisé (25-17).

19:14 - Nze Minko bombarde Nouveau pétard de la part de Nze Minko. Depuis les 9 mètres, l'arrière gauche française envoie un missile dans la lucarne de Zec et maintient les Slovènes à distance.