DIRECT. France - Croatie : Les Croates dégoupillent, suivez le match de hand en live

But exceptionnel de Ludovic Fabregas ! En déséquilibre, le pivot français va chercher la passe de Karabatic avec sa main gauche. Sans se retourner, il passe le ballon dans sa main droite et tire à l'aveugle. Pesic est surpris et doit s'incliner devant ce coup de génie du Tricolore (19-15).

Comme en première période, la première mèche est allumée par Mem. L'arrière barcelonais fait parler sa puissance et inscrit un premier but en force. Quelques instants plus tard, il conclut une attaque rapide, profitant de l'absence de pression de Jaganjac (15-11).

21:09 - Les Bleus virent en tête

Auteurs d'un très bon début de match, au cours duquel elle a fait un léger break, les Français atteignent la pause avec une avance de deux but (13-11). Compacts et agressifs pendant le premier quart d'heure, Fabregas et ses coéquipiers ont fait preuve de maladresse en attaque et commencé à buter sur Pesic, permettant aux Croates d'accélérer en contre et de combler une partie du débours concédé en amont. Le tout dans une ambiance électrisée par un public acquis à la cause de Cupic et consort. Les Bleus devront se montrer solides pour triompher dans ce contexte hostile.