France - Croatie :Débuts réussis pour les Bleus, le résumé du match

22:38 - Le bon coup d'entrée des Bleus

La tension était palpable et la salle rugissait derrière les Croates qui étaient revenus à deux petits buts des Français. Sous pression, Nikola Karabatic et ses coéquipiers peinaient à trouver l'ouverture en attaque. L'instant était critique et ce fut là que le match bascula définitivement quand les hommes d'Horvat dégoupillèrent. Maîtrisant mal son intensité, Srna, en position avancée, giflait Karabatic et récoltait deux minutes. Le public s'embrasa, comme les acteurs de la rencontre qui formaient une mêlée. Dans le chaos ambiant, le banc croate explosait et sa voyait sanctionner d'un deux minutes supplémentaire. Lorsque le jeu reprit, Mandic se rua sur Mahé et lui plaqua les deux mains dans le visage, emporté par son élan. La faute flagrante lui valait un carton bleu, synonyme d'expulsion définitive et d'un rapport à venir, pouvant entraîner une suspension au match suivant. En l'espace de quelques secondes, la Croatie venait d'hypothéquer ces chances, se retrouvant en triple infériorité. Les Bleus en profitèrent pour reprendre quatre buts d'avance, résistant à une dernière charge adverse de retour à -2 à deux minutes de la fin avant de lâcher prise, concassée par l'intensité de la rencontre.

Car ce premier match de l'Euro, entre deux nations aux passés glorieux et à la rivalité toujours vivace, fut d'une parfaite férocité, une lutte de tous les instants. Dans une ambiance hostile, les Bleus semblèrent se délecter de retrouver le public pour réaliser un début de match parfait. Redoutables en défense, ils faisaient déjouer les attaquants croates et trouvaient les solutions en attaque. Mem artillait de loin avec précision, quand Fabregas faisait admirer toute sa panoplie de tours au pivot, à l'image de ce but exceptionnel de dos en seconde période. Tout semblait rouler parfaitement, les Bleus menaient de 5 buts, puis la mécanique se grippa. Multipliant les pertes de balle, puis butant sur un Pesic auteur de parades importantes, ils laissaient les Croates revenir dans la rencontre dans le sillage de Cupic et Lucin. Gille comprit alors que la victoire passerait par les cadres et les rotations se firent moindre au retour des vestiaires où Mem fit admirer son aisance lointaine pour bien lancer les siens (il inscrivit les trois premiers buts tricolores de la seconde période, ndlr). La tension monta jusqu'à cette séquence invraisemblable qui vit la Croatie s'autodétruire.

Derrière un Vincent Gérard écoeurant (14 arrêts, 41 % de réussite) et porté par une défense de fer articulé autour de l'étonnant Konan, qui vivait sa première en grande compétition, l'équipe de France soigne son entrée dans cet Euro en ayant montré du caractère et une parfaite maîtrise du tempo et des émotions face à un rival, toujours délicat. Une victoire essentielle qui permet d'aborder plus sereinement la suite, effaçant le souvenir douloureux d'il y a deux ans quand elle avait déraillé contre le Portugal. Cette fois, Guillaume et ses hommes ont montré qu'il allait falloir compter sur eux.