France - Islande : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

FRANCE - ISLANDE. Deuxième match du tour principal pour l'équipe de France de handball face à la Serbie. Après un succès aisé face aux Pays-Bas, les Bleus veulent continuer leur sans faute et ainsi atteindre les demi-finales de l'Euro 2022.

Après un premier tour rondement mené, les Bleus ont eu droit à plus de résistance face aux Pays-Bas (34-24), malgré l'ampleur du score. Le forfait pour cause de Covid du capitaine de la défense Karl Konan, n'a pas gêné les hommes Guillaume Gille, qui a pu compter sur les 13 arrêts d'un Vincent Gérard impérial.

Leader du groupe 1, l'équipe de France affrontera une équipe d'Islande, sans ses stars Aron Pálmarsson et Bjarki Már Elísson, positif au Covid. En dépit de ses absences, les Islandais ont offert une farouche résistance face aux Danois, finalistes des derniers Jeux Olympiques.

Pour venir à bout de l'Islande, les Bleus vont devoir se remettre au génie offensif d'Aymeric Minne, auteur de 8 buts face aux Pays-Bas, et finisseur redoutable face aux cages et sans son sélectionneur Guillaume Gille, positif au Covid. "Les Islandais ont des caractéristiques particulières, ce sont des joueurs de duel. Même s'il manque des joueurs tels que Aron Palmarsson ou Olafour Gudmundsson capables d'apporter de loin quelque chose de fort, il n'empêche que nous aurons en face de nous des guerriers qui vont nous attendre sur des duels, en attaque et en défense. Cette équipe, quelles que soient les générations, affiche des valeurs de combat et perdure. Au travers des années, cette nation est en effet stable avec une formation de qualité et des joueurs capables de s'expatrier pour acquérir l'expérience nécessaire qu'ils ne trouvent pas sur leur île. Par ses nombreuses expériences à l'étranger, le coach Gudmundur Gudmundsson apporte beaucoup à son équipe. Il a dû beaucoup nous étudier et comme il sait souvent le faire, il a dû trouver des repères à donner à son groupe pour nous poser quelques problèmes. Il faudra s'attendre à un ensemble solide, à tous les coins du terrain, et certainement à quelques surprises" a analysé Vincent Griveau.

A quelle heure débute le match France - Islande ?

Le coup d'envoi de la deuxième rencontre de l'équipe de France pour le tour principal du championnat du monde de handball féminin sera donné à 18h ce samedi 22 janvier 2022

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Islande ?

Pour pouvoir suivre la rencontre en direct et en intégralité, deux solutions s'offrent à vous avec beIN Sports et la chaîne TMC avec les commentaires de Grégoire MARGOTTON et Philippe GARDENT

Quelle diffusion streaming pour le match France - Islande ?

Si vous n'avez pas accès à votre télévision pour cette rencontre, vous pouvez suivre le match en direct grâce à beIN connect, soumis à un abonnement payant.

Quelles compositions probables pour France - Islande ?

Toujours privé de Karl Konan, Guillaume Gille va tenter d'aligner la meilleure équipe possible pour cette rencontre. La compo probable : Descat, Fabregas, Lenne, Karabatic, Mahé, Mem et Gérard

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Islande ?

Largement favori face à l'Islande, la victoire de la France rapporterait seulement 10 € pour une mise de 100 €. Un match nul est coté à 17 tandis qu'un succès des Islandais vaut 8,4.