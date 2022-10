Romane Dicko championne du monde, la vidéo de son titre

Triple championne d'Europe des +78 kilos, la Française de 23 ans a été sacrée championne du monde pour la première fois de sa carrière.

Elle était sur la boite lors des Jeux olympiques de Tokyo en remportant la médaille de bronze. Cette fois, Romane Dicko est sur le toit du monde en étant sacrée championne du monde de judo dans la catégorie des +78 kg, mercredi 12 octobre, à Tachkent. Pour sa toute première participation à un Mondial à seulement 23 ans, la judokate remporte donc la plus belle des médailles. La Française a battu en finale la Brésilienne Beatriz Sousa par ippon après avoir éliminé tout au long de la journée la Chinoise Su Xin puis la Néerlandaise Marti Kamps, championne du monde junior en 2021, et enfin, en demi-finale sa compatriote Tolofua, qui a également pris la médaille de bronze dans la même catégorie.

En l'absence de la porte drapeau des JO de Tokyo, Clarisse Agbegnenou, quintuple championne du monde et championne olympique, la jeune française s'est affichée comme la patronne de cette équipe de France, elle la tripke championne d'Europe dans la catégorie reine des + 78 kg. Elle apporte d'ailleurs aux Bleus, lepremier titre dans cette édition des Mondiaux au dernier jour des compétitions individuelles (une en or donc et trois en bronze grâce à Amandine Buchard, Manon Deketer et Julia Tolofua).