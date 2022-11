Roumanie - France : horaire, chaîne, pronos... toutes les infos du match

ROUMANIE - FRANCE. HANDBALL. Pour leur deuxième rencontre de l'Euro féminin de handball, la France, ce lundi 7 novembre, affronte la Roumanie dans le cadre du tour préliminaire. Les Bleues sont favorites de cette rencontre.

Après une entrée en matière idéale face à la Macédoine du Nord (14-24), un des pays hôtes de l'Euro féminin de handball, la France entame, ce lundi 7 novembre, son rendez-vous face à la Roumanie avec le plein de confiance : "Ce n'est jamais simple mais on a répondu présent, s'est réjouie Béatrice Edwige. On finit sur un score typiquement français, avec quatorze buts encaissés, on est typiquement dans ce qu'on sait faire. Notre défense a été forte, on a appliqué la stratégie mise en place avec les filles."

Face à la Roumanie, adversaire plus coriace sur le papier que la Macédoine du Nord, la France veut continuer à monter en puissance : "C'est de bon augure pour la suite, même si on a un peu tâtonné en attaque placée face à la Macédoine du Nord, a regretté Olivier Krumbholz. Il faut se libérer, on peut faire mieux dans le tir, dans la passe. On sait que face à la Roumanie et la Hollande, il faudra être meilleur que ça en attaque, mais on alignera toutes nos forces dans ces deux matchs."

A quelle heure débute le match Roumanie - France ?

Pour leur deuxième match de l'Euro féminin de handball, la France défie la Roumanie au Boris Trajkovski Sports Center, à Skopje. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h30 par MM. Backovic et Palackovic (Slovénie).

Pour suivre cet Euro féminin de handball, vous devez vous brancher sur beIN Sports. L'affiche entre la France et la Roumanie sera diffusée sur beIN Sports 1.

Pour suivre Roumanie - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre cette rencontre de l'Euro féminin de handball sur beIN Sports 1.

La composition d'équipe probable de l'équipe de France : Darleux - Valentini, Nze Minko (cap.), Zaadi, Flippes, Toublanc, Foppa.

La composition d'équipe probable de l'équipe de Roumanie : Ciuca - Tanasie, Neagu (cap.), Pristavita, Grozav, Badea, Pintea.