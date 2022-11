France - Allemagne : horaire, chaîne, compos... Toutes les infos

FRANCE - ALLEMAGNE. HANDBALL. Pour cette 2e journée du tour principal de l'Euro féminin de handball, ce mardi 15 novembre, la France défie l'Allemagne. En cas de succès, les Bleus se qualifieraient déjà pour les demi-finales de la compétition.

La France veut finir le travail. Opposées à l'Allemagne, ce mardi 15 novembre, dans le cadre de la 2e rencontre du tour principal de l'Euro féminin de handball, les Bleues ont l'occasion de rallier les demi-finales de la compétition en cas de victoire. Après avoir vaincu le Monténégro, autre grand prétendant à cette place dans le groupe 2, la bande à Krumbholz s'est grandement facilitée la tâche et reste invaincue dans ce tournoi : "Je sens qu'on monte en puissance parce qu'on ajuste à chaque fois, a commenté Cléopâtre Darleux. Nous sommes intelligentes dans les préparations, match après match. On ne joue pas ensemble en club, donc en attaque il y a des petites relations à deux, à trois, qui se dessinent peu à peu. Et face au Monténégro, on a encore fait de nouvelles choses. C'est bien, on progresse."

Dans cet Euro, l'Allemagne connaît un bilan moyen avec deux victoires (Pologne et Pays-Bas) et deux défaites (Monténégro et Espagne). Pour espérer se donner une chance d'atteindre les demi-finales, les partenaires de Stockschlader, qui a inscrit sept buts lors du dernier match face aux Pays-Bas, doivent absolument l'emporter face à la France, qui pourra normalement compter sur Laura Flippes, incertaine (cervicales) : "Je ne me sentais pas très bien dimanche, a avoué l'intéressée. C'était un peu bloqué, c'était sûrement une mauvaise nuit."

A quelle heure débute le match France - Allemagne ?

Cette 2e rencontre du tour principal de l'Euro féminin de handball, entre la France et l'Allemagne, se disputera, ce mardi 15 novembre, au Boris Trajkovski Sports Center de Skopje. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h30 par I.Covalciuc (ROU) et A.Covalciuc (ROU).

Comme c’est le cas pour l'ensemble de cet Euro féminin de handball, vous aurez un unique choix à faire pour regarder la rencontre entre la France et l'Allemagne, ce mardi 15 novembre. Cette affiche sera en effet diffusée par beIN Sport. Vous devrez ensuite vous brancher sur beIN Sport 1.

Pour suivre France - Allemagne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sport Connect ce qui vous permettra de suivre cette 2e rencontre du tour principal de l'Euro féminin de handball sur beIN Sport 1.

La composition probable de l'équipe de France : Darleux - Toublanc, Nze Minko, Zaadi, Flippes, Valentini, Foppa.

Le composition probable de l'équipe d'Allemagne : Filter - Stockschläder, Grijseels, Smits, Bolk, Maidhof, Antl.