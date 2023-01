Slovénie - France : heure, chaîne TV... Les infos du match

SLOVENIE - FRANCE. Déjà qualifiée pour le tour principal, l'équipe de France conclut la première phase du Mondial de handball face à la Slovénie. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre où les Bleus visent un nouveau succès.

Après deux succès face à la Pologne (26-24) et l'Arabie Saoudite (41-23), l'équipe de France de handball est déjà qualifiée pour le tour principal du Mondial de handball. Face à la Slovénie ce soir (18 heures), les Bleus ont l'occasion de terminer en tête du groupe B et aborder de la meilleure manière le tour principale du championnat du Monde. Si Luka Karabatic était absent lors des deux premières rencontres à cause d'une blessure au dos, un retour du pivot français pourrait être envisagé alors que Dika Mem sera bien présent après avoir été laissé au repos contre les Saoudiens. Avec deux victoires en deux matchs comme les Bleus, la Slovénie occupe pour le moment la tête de la poule avec deux victoires (33-19 contre l'Arabie Saoudite et 32-23 contre la Pologne). Mené par un duo Dean Bombac - Rok Ovnicek, les Slovènes visent l'exploit face aux Français.

Cette rencontre est déjà décisive pour les quarts de finale. En effet, la nouvelle formule du Mondial implique que les équipes emportent avec elles au tour principal les points gagnés face aux autres nations qualifiées. Face aux Slovènes, les Bleus ont surtout l'occasion d'aborder le prochain tour dans une position idéale où ils devraient être rejoints (en plus de la Slovénie et de la Pologne ou l'Arabie Saoudite) par l'Espagne, l'Iran et le Monténégro. Une victoire ce soir leur permettrait de n'avoir qu'à s'imposer plus tard face aux deux derniers nommés avant de disputer la première place face à la Roja. Ce soir, les Bleus et le sélectionneur Guillaume Gille s'attendent à une rencontre compliquée : "C'est un peu une petite finale de tour préliminaire. Ça va nous permettre aussi de nous évaluer dans un deuxième très gros test."

À quelle heure débute Slovénie - France ?

Le coup d'envoi de la troisième et dernière rencontre de la phase préliminaire du Mondial de hand opposant la Slovénie à la France est prévu lundi 16 janvier à 18h00 dans la salle de Spodek à Katowice (Pologne). Le duo suisse Brunner - Salah arbitrera le match.

Sur quelle chaîne suivre Slovénie - France ?

Détenteur des droits TV du championnat du Monde de handball, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre la Slovénie et la France.

Si vous souhaitez regarder la dernière rencontre des Bleus dans cette phase préliminaire du Mondial de hand sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quels sont les pronostics de Slovénie - France ?