HANDBALL France - Slovénie EN DIRECT : première place en vue, suivez le match

La défense tricolore met en difficulté les Slovènes qui obtiennent un coup de sifflet mais avec le bras levé des arbitres. A 9 m, Gros prend ses responsabilités et arrive à envoyer son tir entre les bras de Kanor et transpercer les filets de Sako.

Côté gauche, Lazovic enfonce Sercien-Ugolin et oblige Foppa à venir en aide pour l'empêcher de tirer. La défense se fait en zone et octroie un pénalty à la Slovénie . Gros le transforme d'un chabala délicieux à gauche, juste au-dessus du bras droit de Sako.

Horacek se précipite dans le secteur central et voit son tir à rebond facilement stoppé. Derrière, la Slovénie ne manque pas l'occasion de revenir à trois buts grâce au bon travail de Ljepoja qui en allant au sol emmène Sako et la trompe en hauteur.

21:52 - Les Bleues vont vite (21-16)

Début de seconde période tonitruant des Françaises qui jouent vite les engagements, montent forts les ballons et prennent de vitesse la défense slovène derrière les trois arrêts de Sako. En attaque placée, Grandveau embarque la défense vers la gauche et lâche le ballon pour Foppa qui s'en saisit et vient battre de près la gardienne adverse et donner 5 buts d'avance.