France - Autriche : chaîne TV, heure, pronostics... Les infos du premier match des Bleues dans le tour principal du Mondial

HANDBALL. L'équipe de France féminine de handball débute son tour principal de la Coupe du monde de handball 2023 face à l'Autriche ce mercredi 6 décembre.

L'équipe de France est sur un sans faute depuis le début de cette Coupe du monde de handball féminin 2023 et aborde ce tour principal dans le groupe C dans une position plutôt confortable. Avec quatre points, les Bleues comptent le même nombre de points que l'un des favoris de ce tournoi, la Norvège. La phase à élimination directe pourrait très vite s'ouvrir aux Bleues si ces dernières font le travail ce mercredi. Se trouveront ensuite sur le chemin des Françaises la Corée du sud et la Norvège.

Mais avant ces deux rencontres, l'Autriche se présente aux Françaises. Les Autrichiennes ont terminé deuxièmes du tour préliminaire du groupe C et ont donc deux points avant d'aborder ce tour principal. Pour espérer rejoindre les quarts de finale de ce Mondial, celles qui n'avaient pas disputé une Coupe du monde depuis 2009 devront faire un exploit face à la France.

A quelle heure débute le match France - Autriche ?

Le match France - Autriche débutera à 18h ce mercredi 6 décembre. Il se déroulera au Trondheim Spektrum de Trondheim en Norvège.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Autriche ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera la rencontre entre la France et l'Autriche ce mercredi 6 décembre. Elle compte pour la première journée du tour principal de ce Championnat du monde de handball féminin 2023.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Autriche ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce France - Autriche sera sur la plateforme numérique de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder le match.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Autriche ?

Les Bleues sont les grandes favorites de ce duel face aux Autrichiennes sur les sites de paris sportifs comme sur Winamax où elles sont à 1,02. Le nul est à 28 et la victoire autrichienne est à 12,50. Sur Parionssport, la France est aussi à 1,02 mais le nul est à 22 et la victoire adverse est à 9,70.