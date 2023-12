HANDBALL. France - Autriche : les Bleues entament le tour principal du Mondial par un carton, le résumé du match

19:30 - Krumbholz est confiant

Le coach des Bleues était très souriant après ce France - Autriche et fait preuve d'une confiance inébranlable : "On a été rapides en contre attaque et on s'est montrés plus patients pour jouer à un rythme qui nous convenait plus. La deuxième période est plus complexe à gérer avec beaucoup de rotations mais c'était quand même une bonne mi-temps. Il faudrait des choses folles pour ne pas se qualifier. On va se qualifier."