France - Danemark : une affiche de rêve en finale de l'Euro ! Diffusion TV, pronos... Les infos du choc

Place à l'ogre danois pour les Bleus en finale de l'Euro 2024 de handball ce dimanche. Après avoir difficilement sorti la Suède en demi-finale, l'équipe de France défie Mikkel Hansen et ses compatriotes dans un choc. Chaîne TV, pronos... Découvrez toutes les informations sur la finale.

Qualifiée de justesse pour la finale du championnat d'Europe 2024 de handball après un succès en prolongations contre la Suède (34-30), l'équipe de France défie le Danemark ce dimanche. Entre 2011 et 2023, les deux grandes nations du handball se sont affrontées à cinq reprises en finale d'une compétition internationale. Une habitude de retrouver la bande à Mikkel Hansen. Après le tir historique d'Elohim Prandi contre la Suède pour arracher les prolongations en demi-finales, la Suède avait porté réclamation auprès de l'EHF concernant la position litigieuse des pieds du joueur français. Dans un communiqué publié ce samedi matin, le comité européen a réitéré son soutien aux arbitres qui restent les seuls décisionnaires. Les Bleus sont donc bien qualifiés pour la finale où ils vont retrouver le Danemark, vainqueur de l'Allemagne, le pays hôte (29-26).

Ce soir, les Bleus ont l'occasion de décrocher un quatrième titre sur la scène européenne, le premier depuis 2014. Cette finale sur le continent sera la dernière de Nikola Karabatic qui prend sa retraite après les JO de Paris cet été. Adjoint de Guillaume Gille, Erick Mathé a livré ses impressions sur la sélection danoise : "L'équipe danoise se présentera dans une configuration très proche de son effectif du Mondial de l'an passé, à une exception près, et pas des moindres, avec la présence d'Emil Nielsen qui remplace Kevin Möller. Les arrières Pytlik et Gidsel sont énormément utilisés et peut-être, qu'en fin de compétition, comme l'an passé avec Lauge Schmidt et Mensah, il faut s'attendre à des rotations. Concernant l'état de fraîcheur des deux équipes, entre la programmation des demi-finales et l'étendu du temps de jeu, je ne saurais dire quelle sera l'équipe bénéficiaire. Nous concernant, nous avons eu une dépense émotionnelle importante qu'il faut évacuer au plus vite pour être prêts pour la finale."

Pour cette dernière rencontre de l'Euro 2024, Melvyn Richardson est incertain. En effet, l'arrière droit a du quitter ses partenaires pour rejoindre sa compagne où ils attendent un heureux évènement dans les prochaines heures. Face à l'absence de son joueur, Guillaume Gille pourrait laisser les clés de l'attaque française à Kentin Mahé et Nedim Remili pourrait passer arrière droit aux côtés de Dika Mem.

À quelle heure débute France - Danemark ?

Le coup d'envoi de la finale du Championnat d'Euro 2024 de handball opposant la France au Danemark est prévu dimanche 28 janvier à 17h45 à la Lanxess Arena de Cologne (Allemagne). Les Espagnols Andreu Marin et Ignacio Garcia seront au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder France - Danemark ?

Détenteur des droits TV de l'Euro 2024 de handball, BeIN Sports 1 diffusera la finale entre la France et le Danemark. L'affiche sera également retransmise par TF1 en clair.

Si vous souhaitez regarder la finale du championnat d'Europe 2024 de handball entre les Bleus et les Danois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur MyTF1.

Quels sont les groupes de la France et du Danemark ?

France : Rémi Desbonnet, Charles Bolzinger et Samir Bellahcene (Gardien), Hugo Descat et Dylan Nahi (Ailier gauche), Timothey N'Guessan, Elohim Prandi et Nikola Karabatic (Arrière gauche), Kentin Mahé et Nedim Remili (Demi-centre), Melvyn Richardson et Dika Mem (Arrière droit), Valentin Porte, Benoit Kounkoud et Yanis Lenne (Ailier droit), Luka Karabatic, Ludovic Fabregas, Karl Konan et Nicolas Tournat (Pivot).

Norvège : Niklas Landin et Emil Nielsen (Gardien), Magnus Landin et Emil Jakobsen (Ailier gauche), Henrik Mollgaard, Mikkel Hansen, Michael Damgaard, Aaron Mensing et Simon Pytlick (Arrière gauche), Rasmus Lauge et Mads Mensah (Demi-centre), Niclas Kirkelokke, Mathias Gidsel et Emil Madsen (Arrière droit), Hans Lindberg et Johan Hansen (Ailier droit), Magnus Saugstrup, Lukas Jorgensen et Simon Hald (Pivot).

