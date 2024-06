Championnats de France de natation : heures, chaîne TV... Le programme complet

Les championnats de France de natation se tiennent du dimanche 16 au vendredi 21 juin 2024, avec? comme enjeu principal la qualification pour les Jeux olympiques.

C'est l'heure de vérité pour les nageurs français. À quelques semaines des Jeux olympiques de Paris, les championnats de France de natation ont lieu à Chartres entre le dimanche 16 et le vendredi 21 juin. C'est la seule occasion pour tous les prétendants à une participation aux Jeux de réaliser les minimas qualificatifs. En tête d'affiche de ces championnats nationaux, Léon Marchand sera évidemment présent à Chartres après avoir terminé magistralement les championnats universitaires américains qu'il a remporté avec son université d'Arizona. Celui qui s'avance en tête d'affiche de la délégation française pour les Jeux s'alignera sur les 200m et 400m 4 nages, ainsi que sur le 200m brasse et 200m papillon.

Parmi les autres prétendants à une médaille à Paris, il faudra notamment suivre le 100m nage libre et la performance de Maxime Grousset, champion du monde l'an passé à Fukuoka au Japon. Il pourrait également s'aligner sur le 100m papillon et sur le 50m nage libre. Il affrontera sur cette dernière épreuve Florent Manaudou, qui espère aller chercher à Paris un quatrième médaille olympique sur cette distance. Chez les filles, Charlotte Bonnet va également devoir aller chercher sa qualification sur le 200m 4 nages et sur le 100m nage libre pour ce qui sera la dernière compétition de sa carrière.

Sur quelle chaine suivre les championnats de France ?

Les championnats de France de natation à Chartres sont à suivre sur France.tv et sur beIN Sports.

Programme

Dimanche 16 juin

Séries

10h : 100 m papillon femmes

10h14 : 100 m brasse hommes

10h28 : 400 m nage libre femmes

10h54 : 400 m nage libre hommes

11h18 : 100 m brasse femmes

11h33 : 50 papillon hommes

Finales

18h00 : 100 m papillon femmes

18h07 : 100 m brasse hommes

18h15 : 400 m nage libre femmes

18h36 : 400 m nage libre hommes

18h50 : 100 m brasse femmes

18h57 : 50 m papillon hommes

Lundi 17 juin

Séries

10h00 : 400 m 4 nages femmes

10h23 : 200 m nage libre hommes

10h44 : 100 m dos femmes

10h55 : 400 m 4 nages hommes

11h18 : 200 m nage libre femmes

11h40 : 100 m dos hommes

Finales

18h : 400 m 4 nages femmes

18h15 : 200 m nage libre hommes

18h24 : 100 m dos femmes

18h38 : 100 m dos hommes

18h45 : 200 m nage libre femmes

18h54 : 400 m 4 nages hommes

Mardi 18 juin

Séries

10h00 : 50 brasse hommes

10h07 : 200 m brasse femmes

10h32 : 50 dos hommes

10h38 : 100 nage libre femmes

10h51 : 100 m nage libre hommes

11h02 : 1500 m nage libre femmes 1ères séries

Finales

18h00 : 1500 m nage libre femmes série finale

18h21 : 50 m brasse hommes

18h27 : 200 m brasse femmes

18h43 : 50 m dos hommes

18h49 : 100 m nage libre femmes

18h56 : 100 m nage libre hommes

Mercredi 19 juin

Séries

10h00 : 200 m papillon hommes

10h15 : 50 m papillon femmes

10h22 : 200 m dos femmes

10h41 : 50 brasse femmes

10h49 : 200 m brasse hommes

11h12 : 800 m nage libre hommes

Finales

18h00 : 200 m papillon hommes

18h09 : 50 m papillon femmes

18h15 : 200 m dos femmes

18h30 : 800 m nage libre hommes série finale

18h42 : 50 brasse femmes

18h48 : 200 m brasse hommes

Jeudi 20 juin

Séries

10h00 : 200 m papillon femmes

10h16 : 50 m nage libre hommes

10h24 : 50 dos femmes

10h31 : 200 dos hommes

10h49 : 800 m nage libre femmes 1ères séries

Finales

18h00 : 800 nage libre femmes série finale

18h13 : 50 m nage libre hommes

18h19 : 50 m dos femmes

18h30 : 200 m papillon femmes

18h40 : 200 m dos hommes

Vendredi 21 juin

Séries

10h00 : 200 m 4 nages hommes

10h17 : 200 m 4 nages femmes

10h37 : 100 m papillon hommes

10h51 : 50 m nage libre femmes

11h00 : 1500 m nage libre hommes 1ères séries

Finales