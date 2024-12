HANDBALL. France - Monténégro : des comptes à régler

Après avoir battu hier la Roumanie, l'équipe de France affronte ce vendredi les Monténégrines dans un duel qui promet beaucoup et dont le vainqueur prendra une énorme option pour la qualification en demi-finales de l'EURO 2024.

La prestation n'était pas aussi aboutie, la maîtrise loin d'être totale et le rapport de force était presque équilibré, que le score flatteur ne reflète pas (30-25). La première rencontre des Bleues dans la seconde phase de l'EURO hier face à la Roumanie était loin d'être rassurante. L'adversaire n'a abdiqué que dans les dix dernières minutes par manque d'expérience ou plutôt par manque de fraîcheur physique (un jour de repos en moins). Oui, mais au bout de compte, la victoire et les 2 points étaient bien là et cela fait un bien fou au moral des protégées de Sébastien Gardillou avant d'affronter moins de 24 heures plus tard le premier grand morceau de la compétition, le Monténégro.

Un danger qui s'appelle Jaukovic

Si les Bleues peuvent tirer beaucoup de points positifs de la victoire aux forceps d'hier comme les retours en forme de Léna Grandveau et Lucie Granier ou les bonnes formes des deux gardiennes Laura Glauser et Hatadou Sako. Il faudra beaucoup plus de certitudes pour renverser cette rugueuse équipe des Balkans qui a remporte toutes ces rencontres de la phase préliminaire avant de chuter hier face au pays hôte, la Hongrie (20-26). D'ailleurs la dernière confrontation entre les deux équipes est un douloureux souvenir pour la France, battue pour la médaille de bronze à l'EURO 2022 (25-27). L'ex-Brestoise Djurdjina Jaukovic, qui avait marqué 6 buts lors de ce match de classement, a retrouvé une très bonne forme après deux graves blessures. Elle est la 2ème meilleure scoreuse du tournoi (28 buts en 4 matches).

Sébastien Gardillou et Laura Glauser ont insisté tous les deux hier soir sur la nécessité d'une bonne récupération avant de défier le Monténégro "J'ai effectué quelques rotations qui nous a donné beaucoup de dynamisme. Il faudra bien se reposer parce qu'un match plus que difficile nous attend demain (aujourd'hui)" a confié le sélectionneur, bien relayé par sa gardienne "Le plus important maintenant c'est de rester focus sur nos objectifs. Il faudra bien se reposer pour être en forme contre le Montenegro". De quoi redouter un adversaire que la France n'a plus affronté depuis deux ans et qui pourra compter dans ses buts sur Armelle Attingré, Française naturalisée l'été dernier qui a su faire sa place dans le groupe. Mais les Bleues, vice-championnes olympiques, possèdent dans leur effectif les atouts nécessaires pour dompter son adversaire Monténégrin à condition de ne pas confondre la vitesse et la précipitation qui ont donné lieu à quelques étourderies face à la Roumanie. Le sentiment de revanche d'un podium européen manqué peut aussi galvaniser les partenaires de Paulette Foppa.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et le Monténégro débutera à 18h ce vendredi. Il aura lieu au Stade Fonix Csarnok à Debrecen (Hongrie).

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Monténégro ?

Cette deuxième rencontre de la phase finale de l'EURO 2024 sera diffusée exclusivement sur bein Sports 1. Elle sera dirigée par le duo des arbitres Norvégiennes Braseth et Sundet.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Monténégro ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme dédiée Bein Connect.

Les équipes possibles

Le sept entrant de la France : Glauser - Nzé Minko, Horacek, Flippes, Valentini, Foppa, Granier.

Le sept entrant de Monténégro : Attingré - Raicevic, Brnovic, Grbic, Mugosa, Ivanovic, Jaukovic .

Les différentes côtes

L'équipe de France reste largement favorite pour ce duel face à la surprenante équipe de Monténégro.



Unibet : France 1,16 / Nul 13,20 / Monténégro 5,70.



Parions Sport : France 1,17 / Nul 14,00 / Monténégro 6,00.