HANDBALL. France - Qatar : les Bleus veulent oublier les JO 2024... Heure, chaîne TV

En ce mardi 14 janvier, l'équipe de France masculine débute le championnat du Monde face au Qatar. Orphelins de Nikola Karabatic, les Bleus doivent laver l'affront des JO 2024.

Près de six mois mois après la grande désillusion des Jeux olympiques de Paris, l'équipe de France entame l'aventure coupe du Monde face au Qatar. Pour information, cette compétition se déroule sur trois pays : Norvège, Danemark et Croatie. La bande à Prandi est attendue en Croatie pour ce France - Qatar. D'une manière assez logique, elle est largement favorite de cette rencontre.

Bien plus loin que ce simple match, les Bleus portent en eux une volonté de reconquête dans l'espoir d'effacer la déception vécue lors des JO 2024. Éliminés au stade des quarts de finale par l'Allemagne (34-35, a.p.), ils abordent ainsi cette nouvelle compétition avec une motivation décuplée. "Faire un beau Mondial ne nous ramènera jamais les Jeux Olympiques, a avoué le sélectionneur Guillaume Gille, mais nous voulons écrire une nouvelle page."

Pour redorer le blason, l'équipe de France peut compter sur un savant mélange entre expérience (Ludovic Fabregas, Nedim Remili et Dylan Nahi) et jeunesse (Briet, Minne). La phase de groupes doit permettre à ce nouveau groupe de monter en puissance. Le tirage au sort a donné des nations qui sont à la portée des Bleus : le Qatar, le Koweït et l'Autriche. Le tour principal sera un peu plus relevé avec des équipes comme la Hongrie, les Pays-Bas et la Macédoine du Nord. "Il faut qu'on retrouve l'assise qu'on avait avant les JO", a prévenu Nedim Remili. Comme à l'accoutumée, le principal obstacle pour l'équipe de France sera le Danemark. Triple champion du monde en titre et grand favori pour une quatrième couronne consécutive, les Danois ne pourront retrouver les Français qu'au stade de la finale. D'ici là, un long chemin attend les partenaires de Luka Karabatic.

Dans le cadre de cette 1ère journée de la phase de groupes, le championnat du Monde de handball masculin offre une rencontre France - Qatar. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00.

Le groupe des Bleus pour ce championnat du Monde : Bellahcene, Bolzinger, Desbonnet ; Grébille, Nahi ; Briet, Lagarde, Élohim Prandi ; Minne, Remili ; Fabregas (cap.), Karabatic, Konan, Tournat ; Mem, Richardson ; Kounkoud, Bos.