Basket. France - Australie : sur quelle chaîne ?

Handicapée par le forfait de plusieurs cadres, l'équipe de France féminine de basket démarre son championnat du monde dans l'incertitude mais avec la volonté de ramener une nouvelle médaille. Premier match aujourd'hui face au pays hôte, l'Australie.

Qu'est-ce qu'une préparation idéale à un championnat du monde ? Certainement pas celle qu'a vécue l'équipe de France féminine de basket. A une ère où tout est millimétré, compté de sorte d'arriver au top pour disputer une compétition, le sort s'est rappelé aux bons souvenirs des Bleues et des apprentis prédicateurs. Rien ne s'est déroulé comme prévu pour la bande à Jean-Aimé Toupane.

La valse des forfaits

Privé de plusieurs joueuses majeures engagées en WNBA, le sélectionneur a dû s'adapter en permanence à un groupe mouvant, jonglant avec les arrivées différées et les forfaits, nombreux. La route menant à l'Australie a fait son lot de victimes et presque toutes des cadres. Alors qu'elle effectuait son retour, Sandrine Gruda a été contrainte de renoncer à l'aventure fin août en raison d'une lésion au mollet. Plus qu'une joueuse, la France perdait là sa leader, son option n°1 en attaque et une joueuse capable de focaliser toute la défense adverse. Mais le sort ne s'est pas arrêté là. Embarquée en WNBA avec les New York Liberty, Marine Johannes devait rejoindre ses coéquipières dans la foulée mais a été fauchée par une cuisse récalcitrante, et remplacée par Mamignan Touré, vue au sein de l'équipe de 3x3 aux derniers Jeux olympiques (4ème). Avant la géniale arrière, la meneuse tricolore Olivia Epoupa, véritable poumon défensif, avait également déclarer forfait pour des "raisons médicales", comme la pivot Aby Gaye victime d'une entorse du genou et de l'ailière Janelle Salaün, touchée au poignet. Même tarif pour Endy Miyem et Alix Duchet, aussi absentes pour ce Mondial quand Valériane Vukosavljevic a invoqué des raisons personnelles. "On va voir si on est une vraie équipe ou pas. Quand tout est lisse, facile, ce n'est pas drôle", s'en amuse Alexia Chartereau alors que son sélectionneur voit là l'occasion de "souder l'équipe" et d'affirmer le caractère de ses joueuses.

De la place pour les jeunes

Car si ces nombreux forfaits jettent un voile d'incertitude sur les capacités des Bleues, ils ouvrent aussi une formidable opportunité à une nouvelle génération de briller et de s'affirmer, à l'image de Marine Fauthoux qui devra donner le tempo à la mène, et d'Iliana Rupert. Tout juste auréolée d'un titre en WNBA, après celui de championne de France et d'Eurocoupe avec Bourges, la pivot sera la pierre angulaire de l'attaque tricolore du haut de son 1,94 m. "Personne ne nous attend", salive déjà Fauthoux, qui aimerait bien créer la surprise. En effet, avec ce groupe totalement chamboulé, les campagnes précédentes et son lot de déconvenues n'ont plus de réelles valeurs du moins dans l'esprit des joueuses qui auront juste à cœur de donner le meilleur d'elles-mêmes et de venger leurs aînés.

Il faut dire que le sort a été taquin avec les Bleues dans ce Mondial puisqu'elles retrouveront en poules les Japonaises, leurs bourreaux en demi-finale des JO et en amical la semaine dernière, les Serbes qui les avaient privées du titre européen, ou encore l'Australie, médaillée lors de 5 des 6 dernières éditions du Mondial. Le pays hôte, hôte, toujours emmené par l'inoxydable Lauren Jackson 41 ans, sera d'ailleurs le premier adversaire des Françaises. Pas un cadeau mais une bonne chose si on en croit le sélectionneur. "Je préfère à la limite les jouer au début, car souvent les réglages ne sont pas parfaits. Nous avons des choses à faire valoir face à cette équipe relativement grande, à l'intérieur et l'extérieur, et qui joue beaucoup en mouvement", avance Toupane.

Dans une première phase où les quatre premières de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale, le droit à l'erreur est possible, ce qui libère aussi d'un poids même si le remplaçant de Valérie Garnier entend bien réussir sa première compétition majeure sur le banc. "On est en mission. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde s'emploiera pour faire le maximum. Je pense qu'on n'a rien à envier aux autres nations, physiquement, techniquement et "baskettement" parlant", exhorte Toupane. La mission commence aujourd'hui.

Le premier match des championnats du monde dans le Groupe B entre la France et l'Australie aura lieu à partir de 12h30, au Sydney SuperDome de Sydney.

Le match de clôture de la première journée des championnats du monde de basket féminin entre la France et l'Australie sera retransmis en direct sur beIN Sport 1.

La rencontre du Groupe B entre la France de Marie Fauthoux et l'Australie de l'inusable Lauren Jackson sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal.

