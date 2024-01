Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets : heure, chaîne TV... Les infos du NBA Paris Game 2024

C'est l'évènement de ce jeudi 11 janvier. La Ligue nationale de basket américain dépose exceptionnellement ses valises à l'Accor Arena de Paris pour une rencontre de la saison régulière de NBA entre les Cavaliers de Cleveland et les Nets de Brooklyn.

Cleveland débarque à Paris avec beaucoup de confiance en poche. Les sixièmes de la conférence Est de la NBA ont remporté leur trois derniers matches en inscrivant toujours plus de 110 points. Leur dernier succès remonte à ce dimanche avec une victoire d'une courte tête face aux Spurs de Victor Wembanyama (117-115). "C'est un match de saison régulière, donc il a un grand impact et une grande signification pour nous. Mais être sélectionné par la NBA est un immense honneur. Tout le monde n'a pas eu cette opportunité, donc nos gars ne prendront pas cela pour acquis. Nous comprenons ce que signifie représenter la NBA sur la scène mondiale, ce sera donc certainement spécial pour nous", a expliqué le coach des Cavaliers JB Bickerstaff.

En face les Nets sont un peu plus en difficulté que leurs adversaires du soir. Avec un ratio de 16 victoires contre 21 défaites, Brooklyn pointe à la 10e place de la conférence Est et reste sur une seule victoire sur les sept derniers matches disputées par la bande de Mikal Bridges. "Nous pouvons jouer dans quelques jours. C'est tout ce que je leur ai dit", avait déclaré Jacque Vaughn à la sortie du match face aux Blazers perdu en prolongations (127-134). Il voit donc ce match à Paris comme une bonne manière de se relancer et d'oublier ce cruel revers face à Portland.

A quelle heure débute le match Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets ?

Le match entre Cleveland Cavaliers et Brooklyn Nets débutera à 20h ce jeudi. Il se déroulera donc à l'Accor Arena de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets ?

Deux chaines diffuseront cet évènement. Canal+ et Bein Sports 1 retransmettront ce match particulier à l'Accor Arena.

Quelle diffusion streaming pour le match Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour accéder à cette rencontre.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets ?

Sur les sites de paris sportifs, les Cavaliers sont les favoris de cette rencontre puisqu'ils sont à 1,53 sur Betclic alors que la victoire des Nets est à 2,35. Le nul est à 17. Sur Parionssport, Cleveland est à 1,57, le nul est à 14 et la victoire de Brooklyn à 2,35.