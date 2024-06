Draft NBA 2024 : deux Français aux deux premières places ? Heure, chaine, toutes les infos

Dans la nuit du 26 au 27 juin 2024 se tient la draft NBA, avec un nouveau moment historique pour le basketball français attendu.

La draft NBA 2024 se tient dans la nuit du 26 au 27 juin au Barclays Center de Brooklyn, avec en tête d'affiche deux Français : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Après Victor Wembanyama l'an passé, ils pourraient tous les deux être sélectionnés aux deux premiers choix par les franchises de la "grande ligue". Ce sera la première fois qu'une autre nation que les Etats-Unis truste les deux première places. Chaque année, les meilleurs jeunes du monde entier s'inscrivent en effet pour être sélectionnés par une des trente équipes de NBA. Suite à la loterie qui a attribué les choix le 12 mai dernier, c'est les Hawks d'Atlanta qui ont hérité du privilège de choisir en premier leur futur joueur, devant Washington, Houston et les Spurs de San Antonio.

À quelques heures de la cérémonie, c'est Zaccharie Risacher qui tient la corde pour succéder à Victor Wembanyama comme numéro un de la draft. Son profil d'ailier, long, athlétique et efficace au shoot intéresse les Hawks, mais également beaucoup d'autres équipes. On pourrait notamment voir les Spurs tenter de récupérer le premier choix dans le cadre d'un échange avec Atlanta, afin de l'associer à Wembanyama dans leur cinq majeur.

Pour Alexandre Sarr, Washington ne laissera assurément pas passer son profil de poste 4-5 de 2,13m avec un véritable impact en défense qui répond parfaitement aux besoins de son effectif. Les Wizards pourraient même dealer avec Atlanta pour monter en numéro un de la draft au cas où une autre équipe serait tentée de récupérer le joueur de Perth en Australie devant la franchise de la capitale.

Parmi les autres curiosités à suivre lors de cette draft NBA, la présence du fils de LeBron James, Bronny James. Auteur d'une saison décevante en NCAA, sa possible sélection reste un mystère, au premier tour, au second ou même pas du tout. Absent de toutes les "mock draft" (projections fictives) réalisées par les médias américains ces dernières semaines, le pari pourrait tout de même être tenté par une des trente franchises, d'autant plus que sont père l'a répété il y a peu de temps : il veut jouer en NBA avec Bronny. Des franchises seront-elles tentées de drafter le fils pour récupérer le père ?

À quelle heure se déroule la draft NBA ?

La draft NBA 2024 se tient dans la nuit du 26 au 27 juin 2024, à deux heures du matin heure française, dans le Barclays Center de Brooklyn à New York.

Sur quelle chaine suivre la draft NBA

La draft NBA 2024 est retransmise en direct et en intégralité par Bein Sport.