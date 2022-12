Antoine Griezmann : "C'est la guerre !" Le jour où Grizou a secoué le vestiaire des Bleus

Ce mardi 20 décembre, TF1 clôt le grand chapitre de la Coupe du monde avec un documentaire dans les coulisses de l'équipe de France. Antoine Griezmann y apparait notamment avec un discours clé dans le vestiaire...

C'est devenu une tradition ou presque. Après chaque grand événement footballistique depuis 1998 et "Les Yeux dans les Bleus", un programme inédit vient clore la séquence à la télévision avec un oeil indiscret dans les coulisses de l'équipe de France. TF1 ne déroge pas à la règle en diffusant ce mardi soir, 48 heures après la finale de la Coupe du monde de football au Qatar, un documentaire intitulé "Merci les Bleus". Un document de plus de 2h30, avec des images inédites de ce qui s'est dit et joué dans le vestiaire français jusqu'à la finale tragique face à l'Argentine dimanche.

Et la caméra du réalisateur Benoît Daniel s'attarde bien évidemment à plusieurs reprises sur l'un des éléments clés de cette équipe finaliste : Antoine Griezmann qui - épilogue mis à part - aura sans doute été un des meilleurs joueurs chez les Bleus et peut être même de tout le tournoi.

"Piquant piquant piquant", martèle Griezmann

On connaissait un Antoine Griezmann trublion, jouant régulièrement les amuseurs aux entraînements et dans les vestiaires. Le rôle de meneur d'hommes est aussi souligné dans le documentaire de TF1, avec notamment une séquence clé : à la mi-temps du quart de finale face à l'Angleterre, on va voir Antoine Griezmann haranguer ses coéquipiers pour ne rien céder, alors que la France, en tête dans ce match couperet (1-0 à la mi-temps, 2-1 à la fin de la rencontre), n'avait pas le droit de baisser de régime.

"On a besoin de tout le monde ici les gars. C'est la guerre. Il faut gagner", a exhorté l'attaquant reconverti en milieu de terrain omniprésent pendant cette Coupe du monde. "Maintenant que l'on est devant, on ne va rien lâcher", va-t-il continuer avec le sens tactique qu'on lui connait : "Et après devant, comme d'hab, piquant piquant piquant et but. Ensuite, on resserre derrière". Et Griezmann de conclure : "On a fait une première mi-temps de dingue, on continue". Des mots qui vont provoquer les applaudissements dans un vestiaire remobilisé.

Un rôle majeur en équipe de France

On aurait évidemment rêvé d'un Griezmann aussi costaud mentalement et étincelant sportivement face à Messi et sa bande dimanche. Un gros match du pilier de l'équipe de France aurait d'ailleurs certainement changé le cours du match et de l'histoire. Mais il faut se rendre à l'évidence : celui qui a si souvent remis les Bleus à l'endroit est complètement passé à côté de la finale de Coupe du monde Argentine - France, transparent ou presque pendant toute la rencontre, jusqu'à ce que Didier Deschamps se résolve à le remplacer par Kingsley Coman, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire.

Difficile pourtant d'en vouloir au natif de Mâcon tant son apport pendant toute la compétition aura été précieux. Replié en position de milieu relayeur depuis le début du Mondial, le joueur - on n'ose plus dire l'attaquant - a enchaîné les courses, les phases de pressing, les récupérations dans plusieurs compartiments du terrain et même souvent dans la surface des Bleus, avec quelques sauvetages clés tout au long des quatre semaines de compétition. La prestation d'Antoine Griezmann, incroyable de justesse notamment lors du quart face aux Anglais ou de la demi-finale face au Maroc, sera saluée de toutes parts, l'installant comme l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde 2022. Jusqu'à la finale ce dimanche maudit.

Le regard perdu, Antoine Griezmann passe à côté de la Coupe du monde, le 18 décembre 2022, au Lusail Stadium. © Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter

Si "Grizou", avec son rôle plus défensif, ne bénéficie pas (ou plus) d'une position favorable aux coups d'éclat comme un Kylian Mbappé ou un Olivier Giroud, il abat néanmoins un travail de titan pour récupérer les ballons et mettre l'équipe de France la tête à l'endroit dans les moments clés. Un rôle qui pourrait s'avérer précieux en vue de l'Euro 2024 en Allemagne voire, pourquoi pas, du Mondial 2026 en Amérique du Nord.

Une suite en bleu déjà décidée ?

Alors y aura-t-il une suite pour Antoine Griezmann avec l'équipe de France ? Sa décision serait en tout cas déjà prise, comme l'a indiqué le journal L'Equipe. Et elle a muri avant même la finale du Mondial, si compliquée pour le milieu de terrain. Antoine Griezmann devrait rempiler avec les Bleus. Il aurait même fait savoir au staff qu'il continuerait "tant qu'il joue en Europe". Une précision qui n'est pas anodine puisqu'il a déjà déclaré qu'il envisageait une fin de carrière en MLS, le championnat américain de soccer. Une semi-retraite qui ne semble toujours pas arrivée pour celui qui va reprendre bientôt le championnat espagnol avec l'Atlético de Madrid.

La décision d'Antoine Griezmann n'est pas si évidente. Selon d'autres révélations de L'Equipe en plein Mondial, le Mâconais a plusieurs fois pensé à jeter l'éponge avec les Bleus, notamment au printemps 2019, juste avant son transfert au FC Barcelone et après le camouflet infligé lors de l'Euro 2021, avec une élimination en huitièmes de finale. La fatigue et le manque de motivation auront failli priver ses coéquipiers de leur maître à jouer. A chaque fois, Didier Deschamps sera allé cherché son stratège pour le ramener à la raison.