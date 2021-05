Direct. Karim Benzema : cinq indices sur son retour en équipe de France

Selon les informations du Parisien, confirmées également par Europe 1, Karim Benzema devrait bien jouer l'Euro 2021 avec l'équipe de France. Une décision qui aurait été prise après une réflexion d'un mois.

15:26 - Et sinon, pourquoi Benzema n'était plus appelé ? Si Karim Benzema est absent depuis six ans, c'est à cause de la fameuse affaire de la sex-tape entre l'ex lyonnais et l'ancien marseillais Mathieu Valbuena dans laquelle KB9 a été mis en examen. Selon les mots de l'actuel attaquant du Real, Didier Deschamps avait "cédé à la pression d'une partie raciste de la France" dans un entretien accordé à Marca. Des paroles qui avaient probablement provoqué une fracture entre les deux hommes.

15:15 - Le président du Real ne comprenait pas l'absence de Benzema Invité d'Europe 1 il y a quelques mois, Florentino Perez ne comprenait pas pourquoi Karim Benzema n'était plus appelé en équipe de France. "Karim est un joueur unique et je pense que son absence de la sélection française est un immense gâchis (...) Se priver de la présence du meilleur 9 de l'équipe de France et du monde est une situation que personne ne peut comprendre".

15:11 - Benzema de retour et titulaire ? Un retour de Karim Benzema est donc fort probable lors de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, mais est ce que le Français sera titulaire ? Depuis plusieurs années maintenant, le trio Giroud, Mbappé, Griezmann fait des merveilles chez les Bleus avec notamment un titre de champion du monde. Mais avec le retour de "KB9", la composition de l'attaque sera chamboulée avec une présence qui semble être incontestable de l'attaquant du Real dans le onze de départ surtout qu'Olivier Giroud enchaîne les matchs sur le banc et que Didier Deschamps ne mettre pas Griezmann ou Mbappé sur le banc pour associer les deux.

15:00 - Benzema a été élu meilleur joueur français de l'étranger Comme un symbole, il y a quelques heures, Karim Benzema a partagé avec joie et en Français dans le texte, le trophée UNFP de meilleur joueur français de l'étranger. Très honoré d’avoir reçu le trophée UNFP du Meilleur Joueur Français à l’Etranger. Merci à tous les joueurs qui ont voté ⚔️????????

Merci également à mes supporters pour votre soutien et confiance sans faille, cette récompense est la vôtre.

Let’s continue ⏳#alhamdulilah #anotherone pic.twitter.com/QqzY0O6787 — Karim Benzema (@Benzema) May 17, 2021

14:48 - Vous faisiez quoi le 8 octobre 2015 ? Vous ne savez pas ou vous ne savez plus ? Karim Benzema s'en souvient probablement puisque il s'agit de la dernière apparition sous le maillot bleu de l'attaquant du Real Madrid. Une victoire 4-0 contre l'Arménie et un doublé venait conclure sa 81e et dernière sélection en équipe de France.

14:35 - Benzema profite-t-il de la liste élargie ? Possible ! Pour cet Euro 2020/2021, le sélectionneur de l'équipe de France aura droit de sélectionner 26 joueurs dans la compétition même si 23 hommes seront alignés sur la feuille de match. Avec ce bonus de 3 joueurs, la réflexion sur le retour de "KB9" sans forcément exclure un autre attaquant bien installé, a pu faire basculer le choix de Didier Deschamps.

14:30 - Benzema a-t-il changé sa bio twitter ? Difficile de l'affirmer avec certitude, rare sont les captures d'écran sur les bios twitter, mais un détail a frappé de nombreux utilisateurs depuis quelques heures avec la présence de "Football player équipe de France".

14:22 - L'information confirmée par Europe 1 Outre le Parisien, plusieurs médias commencent à confirmer l'information de la présence de Karim Benzema dans la liste des 26 et notamment Europe 1 qui écrit également noir sur blanc que l'ancien lyonnais sera bien du voyage pour cet Euro 2021.

14:19 - Une réflexion de un mois ? Toujours selon Le Parisien, la présence de Karim Benzema dans la liste ne serait pas un coup de tête mais bien une réflexion approfondie de Didier Deschamps et du staff depuis quasiment un mois. Le quotidien indique que le numéro 9 du Real fait "l'unanimité".