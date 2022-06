Paul Pogba : "J'adorerais le voir au PSG", que retenir de The Pogmentary ?

POGBA. Dans cette mini série plus qu'un documentaire, Paul Pogba se dévoile comme jamais, voici ce qu'il faut retenir, attention spoilers alerte.

Diffusé ce vendredi 17 juin, The Pogmentary met en avant la star de l'équipe de France Paul Pogba, dévoilant son ascension au plus haut niveau, ses succès, craintes et échecs. Mais si vous attendez le nouveau club de Paul Pogba, il faudra attendre car rien ne filtre dans cette mini-série de 5 épisodes. Une phrase peut tout de même retenir l'attention, la confidence de Mino Raiola sur le PSG. "J'adorerais le voir au Paris Saint-Germain. Je pense qu'au PSG, ce serait le retour du Roi (en France)", lance Raiola sans préciser si le club parisien était bel et bien sur les rangs pour enrôler le milieu français qui avait quatre destinations possibles à l'aube de la saison 2021-2022 selon son ancien agent, désormais décédé.

Dans le reste de The Pogmentary, plusieurs phrases sont à retenir. D'abord son agacement envers Manchester United et sa non prolongation. Ce sont des bluffeurs, eux ! Tu dis que tu veux absolument un joueur, mais tu ne proposes rien. Je n'ai jamais vu ça. Le club ne m'a pas laissé partir. Quand il te reste un an de contrat, ça veut dire que tu vas être libre. Si je décide de rester, on peut toujours trouver une solution. Si je décide de partir, personne ne pourra me dire non. Personne ne peut m'arrêter. Le France - Suisse de l'Euro 2021 prend également une place dans le documentaire avec un scénario pas du tout envisagé. ""C'était un très beau but. La balle va en pleine lucarne… c'est plein d'adrénaline, direct (…) J'ai regardé sur ma droite, je cherchais mes frères (dans le public). On pensait vraiment que, là, le match était plié." Avant la réduction de l'écart, puis une égalisation (3-3) après un ballon perdu par Pogba. "Je n'avais pas lu le jeu. On m'a pressé… et cette perte de balle… j'étais très énervé. Personne n'aurait pu s'imaginer ce scénario." Avant ce scénario, on y découvre également la complicité avec Antoine Griezmann, on y découvre un échange sur l'annonce du retour de KB9 en équipe de France. "J'ai appelé Hugo [Lloris], il m'a dit : 'Non, je ne savais pas', là je t'appelle et tu ne savais pas" lance l'attaquant de l'Atlético.

Enfin, au-delà du sport, le documentaire parle bien évidemment de l'intimité et de son rôle de père. ""Le foot, c'est bien, mais un jour ma carrière sera finie et je serai toujours papa". Il met notamment en avant les moyens technologiques qui lui permettent d'entretenir le lien avec ses deux fils. "Je veux que mes enfants soient fiers de moi, se disent que j'ai fait tant de choses, que j'ai gagné une Coupe du monde… et se disent : 'Il a aussi été présent pour nous.'"

Paul Pogba est né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne. Lorsqu'il commence le football dans sa ville natale, Paul Pogba suscite rapidement l'intérêt des recruteurs du Havre. Ces derniers enrôlent le jeune Français en 2007, convaincus de son réel potentiel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ses amis et ses camarades le surnomment "La Pioche" ou encore "Pogboom". Sa capacité à frapper fort et de loin n’y est certainement pas étrangère ! Deux ans plus tard, Paul Pogba rejoint le centre de formation de Manchester United en Angleterre, au grand désarroi de son club formateur. Un conflit a même opposé les deux clubs, nécessitant l'intervention de la FIFA pour apaiser les tensions.

Sur le sol britannique, Paul Pogba commence sa carrière professionnelle en 2011 sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Malgré la volonté de son entraîneur de le conserver dans l'effectif mancunien, Paul Pogba décide l'année suivante de rejoindre l'Italie et endosse le maillot de la Juventus de Turin. Le footballeur a envie d'explorer de nouveaux horizons. Sous ces nouvelles couleurs, le jeune milieu de terrain ne met que quelques matchs à démontrer toute l'étendue de son talent. Avec la Juventus, Paul Pogba remporte le championnat d'Italie à quatre reprises, soit les quatre saisons qu’il passe au sein du club italien.

En 2016, Paul Pogba signe son retour au sein du club anglais de Manchester United. Au moment de la signature de son contrat pour une durée de cinq ans, il est considéré comme le joueur le plus cher de l’histoire du foot. Son transfert s’élève en effet à 110 millions d’euros, bonus compris. Son retour est récompensé par deux titres majeurs : la Ligue Europa et la Coupe de la ligue anglaise. Les années suivantes seront, en revanche, plus compliquées, puisque le milieu de terrain enchaîne les blessures. Ses performances s’en ressentent et son temps de jeu se réduit. Sous pression, Paul Pogba trouve néanmoins la force de rebondir et retrouve son meilleur niveau.

Considéré comme l'un des meilleurs jeunes footballeurs du monde, Paul Pogba fait le bonheur des équipes de France de jeunes, avant de frapper à la porte de l'équipe A. Didier Deschamps lui offre sa chance en mars 2013. Depuis cette date, le natif de Lagny-sur-Marne s'est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable de la sélection tricolore. En 2014, lors du Mondial au Brésil, Paul Pogba est d'ailleurs sacré meilleur jeune joueur de la compétition. Beaucoup voient en lui la relève d'un certain Zinédine Zidane. Malgré un Euro 2016 en demi-teinte, Paul Pogba conserve la confiance du sélectionneur qui l’appelle pour participer au Mondial 2018 en Russie. Cette fois, le milieu de terrain assume pleinement son rôle et se montre déterminant dans la victoire de l’équipe de France face à la Croatie. Paul Pogba est également choisi par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2021.

A ce jour, Paul Pogba fait partie des joueurs français les plus titrés. Avec le club de la Juventus de Turin, le milieu de terrain a remporté la Serie A à quatre reprises (2013, 2014, 2015, 2016). Il gagne également la Coupe d’Italie en 2015 et 2016 ainsi que la Supercoupe en 2013 et 2015. Sous les couleurs des Red Devils (Manchester United), le joueur de football soulève la Coupe de la Ligue anglaise ainsi que la Ligue Europa en 2017. Sous le maillot des Bleus, Paul Pogba remporte la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2013 puis la Coupe du Monde 2018.

Avec un salaire avoisinant 17 millions d’euros par an, le milieu de terrain mancunien fait actuellement partie des joueurs de football les mieux payés. A ce montant doivent s'ajouter les différentes primes et autres contrats commerciaux (partenariats, droit à l'image…). Selon le classement Forbes, il se classe parmi les 50 sportifs les mieux rémunérés de la planète. La cote du joueur s’est littéralement envolée après son passage à la Juventus de Turin, club dans lequel il était payé 4,5 millions d’euros par an au moment de son départ.

Discret, le milieu de terrain du Manchester United ne dévoile que très rarement des informations sur sa vie privée. L’international français est en couple avec la mannequin bolivienne Maria Salaues depuis 2017. La jeune femme est née en Bolivie, en 1995 et a étudié le droit des affaires. Elle s'installe à Miami, pour débuter ses activités d'agent immobilier, en parallèle d'une modeste carrière de mannequinat. C'est aux Etats-Unis, lieu de vacances privilégié de Pogba, que les deux jeunes adultes font connaissance.

Ensemble, le couple a donné naissance à deux enfants : un petit Labile Shakur, né en 2019, et un bébé né en 2021 dont on ne connaît pas le prénom. Les deux grossesses de Maria Salaues ont toujours été cachées. La naissance de leur premier enfant n’a été dévoilée au grand public que plusieurs mois après. C’est sur son compte Instagram que Paul Pogba avait annoncé la grande nouvelle. L’autre femme dans la vie de Paul Pogba, c’est sa maman Yeo. Ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine de la Guinée, elle suit la carrière de son fils depuis ses débuts et encourage aussi ses deux autres fils, Florentin et Mathias, joueurs de foot également.