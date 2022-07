Thibaut Pinot : de retour sur le Tour de France, quel est son état de santé ?

PINOT. De retour sur le Tour de France 2022 après ses problèmes de santé, notamment au dos, le Français Thibaut Pinot ambitionne une victoire d'étape.

Thibaut Pinot a vécu un très long tunnel de souffrance, mais le coureur de la Groupama FDJ semble être de retour à un très bon niveau au moment du départ de ce Tour de France. Vainqueur il y a quelques semaines d'une étape très difficile avec une arrivée au sommet au Tour de Suisse, le Français semble avoir mis ses problèmes de santé de côté et peut de nouveau s'exprimer pleinement. ""il vaut mieux être attendu, ça suscite de l'intérêt. Il espère être à un niveau qui va lui permettre de bien s'exprimer. Il a de l'envie, de la détermination, de l'appétit. Nous ne sommes pas favoris mais de bons outsiders" a lancé Marc Madiot, le manager de la Groupama."

Interrogé il y a quelques semaines dans Stade 2, Thibaut Pinot parle d'une vraie renaissance après 18 mois de galère. "Ce qui me fait rêver, avant de penser au général, c'est de gagner une étape de montagne. Faire 6e du Tour ou 8e de la Vuelta, ça ne m'intéresse plus parce que je ne prends pas de plaisir, a-t-il ajouté. Ce qui me fait vivre, ce sont les émotions. Quand on joue le général d'un grand tour, on a plus de risques de tomber, parce qu'on doit tout le temps frotter à l'avant. Pour moi, c'était un point important. Faire le général et rester dans les derniers du peloton, tu as une chance sur 100 de passer à travers tout. On voulait que l'équipe soit bien cadrée autour de David et que tout le monde bosse pour lui."

Un an après la "pire période" de sa carrière, @ThibautPinot connaît une véritable renaissance, à 1 mois du début du Tour de France.



#Stade2 est allé à sa rencontre, chez lui. pic.twitter.com/y1DTmvKKnS — francetvsport (@francetvsport) June 5, 2022

Thibaut Pinot est né le 29 mai 1990 à Lure, dans le département de Haute-Saône. Après avoir débuté le vélo à l'âge de 8 ans, poussé par son grand frère Julien qui pratique aussi le cyclisme, l'adolescent prend ensuite sa première licence dans le club de l'AC Bisontine. Après des résultats probants, il rejoint le CC Etupes, club de Division National 1 en 2009. Le jeune grimpeur remporte le Tour de la vallée d'Aoste avec l'équipe de France espoir, devenant le plus jeune vainqueur de l'épreuve. La formation Française des Jeux lui fait signer son premier contrat pro en 2010. Thibaut Pinot remporte ses deux premières victoires lors du Tour de l'Ain 2011 mais aussi sa première course par étapes, la Semaine lombarde.

En 2012, Thibaut Pinot découvre le Tour de France avec succès, puisqu'il enlève l'étape de Porrentruy et devient le plus jeune coureur de l'après-guerre à terminer dans le top 10 au général. Après une édition du Tour de France 2013 ratée, Pinot se ressaisit pour prendre la 7e place lors de la Vuelta. En 2014, Pinot grimpe sur le podium du Tour de France (3e), ce qui reste à ce jour sa meilleure performance dans l'épreuve, et remporte le classement du meilleur jeune. Lors du Tour de France 2015, le jeune coureur se retrouve rapidement distancé au classement général mais trouve les ressources nécessaires pour remporter l'étape de l'Alpe d'Huez. Preuve de ses progrès en chrono, il devient champion de France de contre-la-montre en 2016. Marqué par un nouvel échec sur la Grande boucle, Pinot se tourne vers le Giro en 2017, qu'il termine au pied du podium. Thibaut Pinot se présente de nouveau en 2018 sur la course italienne. Troisième à deux jours de l'arrivée, il craque physiquement, victime d'une pneumopathie, et abandonne dans la foulée alors qu'un podium lui tend les bras. En fin de saison, le grimpeur s'aligne sur la Vuelta avec succès puisqu'il remporte deux victoires d'étapes et termine l'épreuve à la sixième place. Mais surtout, le 13 octobre 2018 , Thibaut Pinot s'offre l'un des plus beaux succès de sa carrière en remportant le Tour de Lombardie, en décrochant Vincenzo Nibali à la pédale. Un succès qui servira de déclic au coureur français en vue de la saison 2019, où il brillera sur le Tour de France, avant d'abandonner sur blessure (voir ci-dessous).

Fidèle à sa formation Groupama-FDJ depuis son passage en pro, Thibaut Pinot disposerait du deuxième plus gros salaire dans le peloton français, derrière Juian Alaphilippe (2,3 millions d'euros par an selon des chiffres publiés par le journal L'Equipe le 19 mai 2020). Les revenus du grimpeur sont estimés à environ 2 million d'euros par an, même si ni le coureur ni son équipe n'ont communiqué à ce sujet lors de la prolongation de son contrat en ce mois de juin 2020.

Thibaut Pinot a pris l'habitude rester discret sur sa vie privée et notamment sur ses relations amoureuses. On sait toutefois que le coureur français est actuellement en couple avec Charlotte Patat, couronnée Miss-Champagne-Ardennes en 2016. Il y a quelques années, le cycliste avait vécu une idylle avec une autre reine de beauté, Andréa Vannier, Miss Franche-Comté 2011. A ses côtés, Thibaut Pinot peut par ailleurs compter sur le soutien de son frère Julien, ancien cycliste et aujourd'hui entraîneur au sein de l'équipe Groupama-FDJ, sa sœur Marine et ses parents Marie-Jeanne et Régis, qui viennent régulièrement le soutenir sur la route du Tour de France. Ce dernier est maire de la commune de Mélisey, où Thibaut Pinot a grandi et habite toujours.

Le premier fait d'armes de Thibaut Pinot sur le Tour de France remonte à sa première participation en 2012, lorsqu'au prix d'une longue échappée, il décroche la victoire dans l'étape de Porrentruy. Le grimpeur subit ensuite plusieurs désillusions sur les routes de la Grande Boucle, notamment en 2013, 2016 et 2017, en étant contraint à chaque fois à l'abandon. En 2014, il se classe 3e au classement général et ramène le maillot blanc du meilleur jeune. Débord décevant sur l'édition 2015, il finira finelement ce Tour en beauté en remportant l'avant-dernière étape au sommet de l'Alpe d'Huez, en résistant notamment au retour de Nairo Quintana. Absent en 2018, le Franc-Comtois était revenu sur la Grande Boucle par la grande porte lors de l'édition 2019 en jouant les premiers rôles et en décrochant une victoire d'étape au sommet du Tourmalet. Des performances qui lui permettaient de rêver de la victoire finale avant la traversée des Alpes... Rattrapé par la malchance, il devra une nouvelle fois mettre pied à terre, en larmes, dès le début de la 19e étape, victime d'une blessure à la cuisse. "La plus grande déception de ma carrière", avouera-t-il quelques jours plus tard.

#TDF2019 C'est la dure loi du sport, après quelques kilomètres réalisés au courage, Thibaut Pinot a mis pied à terre et abandonne ce Tour de France 2019. Le Français souffrirait d'une déchirure à la cuisse gauche #TDF @LeTour #cyclisme pic.twitter.com/AQQFa4IibL — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2019

Voici les principales victoires et places d'honneur de Thibaut Pinot depuis son arrivée dans le cyclisme professionnel en 2010 :