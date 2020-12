"Mort de Gérard Houllier : pluie d'hommages pour l'ex-entraîneur, malade du cœur"

GERARD HOULLIER. L'annonce du décès de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France de foot, mais aussi entraîneur du PSG, de Lyon ou de Liverpool, a plongé aujourd'hui le monde du foot dans le deuil. Gérard Houllier, qui souffrait de problèmes cardiaques depuis 2001, avait subi une opération il y a deux jours.

18:44 - Le PSG rendra hommage à Houllier mercredi soir Dans ce communiqué publié sur le site Internet du PSG, Nasser Al-Khelaïfi indique également : "En cette triste journée, je tiens à témoigner de toute mon amitié à sa famille, ses très nombreux amis, ainsi qu’à tous nos anciens joueurs qui ont été dirigés par Gérard Houllier à l’époque de mon prédécesseur Francis Borelli. C’est une très grande figure de notre club qui nous quitte et à qui nous rendrons hommage, mercredi soir, au Parc des Princes (NDLR : à l'occasion du match de Ligue 1 face à Lorient), pour lui témoigner de toute notre reconnaissance et affection".

18:30 - Nasser Al-Khelaïfi : "Une profonde tristesse" Le président du PSG, dont Gérard Houllier avait été l'entraîneur dans les années 1980, a réagi cet après-midi avec beaucoup d'émotion à l'annonce de sa mort : "La disparition de Gérard Houllier me touche énormément et je sais que l’ensemble du Paris Saint-Germain ressent une profonde tristesse, des supporters aux anciens joueurs en passant par tous les collaborateurs du club. J’avais beaucoup d’estime et d’admiration pour l’œuvre de Gérard dans le football, qui laissera une empreinte profonde. Le Paris Saint-Germain se souviendra toujours que c’est Gérard Houllier qui était sur son banc au moment du premier titre de champion, en 1986, avant d’assumer de hautes responsabilités au sein du football français et européen".

18:19 - L'hommage de la LFP : "Gérard Houllier a profondément marqué l’histoire du football français" La Ligue de football professionnel française a publié ce lundi communiqué pour saluer la mémoire de Gérard Houllier, après avoir "appris aujourd’hui avec une très grande tristesse la disparition de Gérard Houllier, décédé ce lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans". La suite du communiqué : "Le football professionnel français est en deuil. Ancien entraîneur du RC Lens, du Paris Saint-Germain, et de l’Olympique Lyonnais, Gérard Houllier, est décédé ce lundi 14 décembre. Ancien sélectionneur de l’équipe de France et DTN de la FFF, Gérard Houllier a profondément marqué l’histoire du football français. Champion de France à trois reprises (en 1986 avec le PSG, puis 2005 et 2006 avec l’Olympique Lyonnais), Gérard Houllier aura aussi connu une réussite exceptionnelle à la tête du club mythique de Liverpool en Angleterre entre 1998 et 2004 (FA Cup, League Cup, Coupe de l’UEFA, Supercoupe d’Europe). Désigné Chevalier de la Légion d’honneur en 2002, Gérard Houllier aura consacré l’ensemble de sa vie au football et œuvrait encore en tant que conseiller extérieur de l’Olympique Lyonnais. En ce moment douloureux, la LFP présente toutes ses condoléances à la famille et les proches de Gérard Houllier, ainsi qu’à l’Olympique Lyonnais".

18:02 - Genesio bouleversé par la mort de Gérard Houllier Le site Internet de L'Equipe relaie ce lundi la réaction de Bruno Genesio, l'ancien coach de l'OL, après l'annonce du décès de Gérard Houllier. "Je suis dévasté, je n'arrive pas à le croire, a commenté très ému celui qui entraîne désormais en Chine. On était tellement proches... Il m'a tellement aidé, tellement conseillé. Si j'ai pu tenir jusqu'à la fin de mon contrat à l'OL, c'est grâce à lui. On s'était eu au téléphone, il y a un mois et demi encore. Je n'arrive même pas à parler. Franchement, c'est trop dur".

17:50 - Emmanuel Macron évoque la mort de Gérard Houllier Alors qu'il participait ce midi au tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2023, le président de la République a eu quelques mots à l'égard de Gérard Houllier, décédé ce lundi. "Je veux avoir une pensée pour Christophe Dominici et Gérard Houllier..." ????????❤️@EmmanuelMacron rend hommage aux deux légendes du sport français ????#RWC2023 pic.twitter.com/5KuU0KMGBm — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) December 14, 2020

17:42 - Michel Platini rend hommage à Gérard Houllier Prédécesseur de Gérard Houllier à la tête de l'équipe de France, Michel Platini a rendu hommage à l'ancien entraîneur de Liverpool, Lyon ou encore Aston Villa. "Je suis triste d'apprendre la disparition de Gérard Houllier, un grand Monsieur, un homme très cultivé et intelligent, un fin connaisseur du football, un ami. Certainement l'un des plus grands entraîneurs français avec un palmarès exceptionnel", a-t-il déclaré.

17:35 - Karim Benzema : "Merci pour tour coach" Karim Benzema, aujourd'hui l'un des attaquants les plus prolifiques du monde, a commencé sa carrière très jeune et Gérard Houllier n'y est pas pour rien. C'est lui qui l'a titularisé pour son premier match de Ligue des champions, lorsque le joueur du Real Madrid jouait à Lyon, son club formateur. C'était en 2005, Benzema n'avait que 17 ans, et aujourd'hui, il rend hommage à son ancien entraîneur, décédé ce lundi. "Toutes mes condoléances à la famille et aux proches ! Merci pour tout coach", écrit-il sur Twitter.

17:23 - "Gérard Houllier était un ami du club" : L'hommage de l'OL Avec l'Olympique lyonnais, Gérard Houllier a écrit l'une des plus belles pages de sa carrière d'entraîneur, notamment avec deux titre de champion de France et des parcours spectaculaires en Ligue des champions. Le club a rendu hommage à son ancien coach, devenu conseiller extérieur depuis plusieurs années, dans un communiqué. "L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense douleur le décès de Gérard Houllier. Nous perdons l’un des plus grands architectes du football mondial dont l’excellence a marqué plus de trois décennies. (...) Son héritage continuera de vivre à travers tous ceux qui aiment le football et tous ces joueurs, joueuses, clubs qui lui doivent tant. Gérard Houllier restera à jamais lié à l'histoire de l'Olympique Lyonnais (...) À son épouse Isabelle, à son frère Serge, à sa maman Gisèle, à sa famille et à ses amis, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais adressent leurs plus sincères condoléances. Au-delà d’une légende du football, Gérard Houllier était un ami du club. Nous ne l’oublierons jamais".

17:15 - Aston Villa "profondément attristé" par la mort de Gérard Houllier Après Liverpool et le Paris Saint-Germain, c'est au tour d'une autre équipe entraînée par Gérard Houllier de lui rendre hommage. A Aston Villa, club de Birmingham, l'ex-sélectionneur des Bleus sera resté une année, en 2010/2011. "Nous sommes tous, à Aston Villa, profondément attristés d'apprendre le décès de Gérard Houllier, notre manager lors de la saison 2010/11. Nos pensées vont aux proches de Gérard en cette période extrêmement difficile", écrit le club anglais sur Twitter.

17:07 - Une dernière expérience d'entraîneur à Aston Villa, interrompue à cause de sa santé La dernière expérience de Gérard Houllier sur un banc de touche remonte au début des années 2010. Il avait alors été nommé à la tête du club d'Aston Villa et fait son retour en Angleterre. Avec un effectif limité mais où il pouvait compter sur l'expérience de Robert Pirès, Brad Friedel ou Emil Heskey et la jeunesse d'Ashley Young et Gabriel Agbonlahor, il avait terminé à la 9e place du championnat. Il avait démissionné à la fin de la saison, ses problèmes cardiaques l'empêchant d'exercer cette fonction selon ses médecins.

17:04 - Roxana Maracineanu : "Il va considérablement nous manquer" La ministre des Sports a rendu hommage à Gérard Houllier, décédé ce lundi. "Avec la disparition de Gérard Houiller, la France perd un grand entraîneur et le football, un technicien reconnu partout dans le monde. Il était passionné par la transmission. Il va considérablement nous manquer. Condoléances à sa famille et à ses proches", écrit Roxana Maracineanu sur Twitter.

17:01 - Liverpool a salué la mémoire de Gérard Houllier Le club du Liverpool FC a rendu hommage ce lundi à Gérard Houllier, décédé à l'âge de 73 ans. Le Français avait entraîné les célèbres Reds de 1998 à 2004, glanant de nombreux titres, notamment lors d'une saison 2001 historique avec un triplé à la clé : Cup d'Angleterre, League Cup, Coupe de l'UEFA, complété par une Supercoupe d'Europe à la fin de l'été 2001. Le club de la Mersey note justement ce "triplé" et adresse ses condoléances aux amis et à la famille de son ancien coach. We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020

16:56 - Djibril Cissé : "Un grand merci" Djibril Cissé, qui a également été entraîné par Gérard Houllier à Liverpool, a publié un message touchant sur sn compte twitter : "Coach, aujourd'hui je suis très triste. Grâce à vous, j'ai pu jouer dans ce merveilleux club de Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Paix à votre âme. Merci MR Gérard Houllier".

16:50 - Owen très ému par l'annonce du décès de son ancien coach Michael Owen, que Gérard Houllier avait eu sous es ordres à Liverpool, a été l'un de ses premiers anciens joueurs à réagir ce matin. "J'ai le cœur brisé en apprenant que mon ancien patron, Gérard Houllier, est malheureusement décédé, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Un grand manager et un homme vraiment attentionné". Absolutely heartbroken to hear that my old boss, Gérard Houllier, has sadly passed away. A great manager and a genuinely caring man. #RIPBoss pic.twitter.com/klbkY3MCo4 — michael owen (@themichaelowen) December 14, 2020