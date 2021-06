Marcus Thuram : pourquoi Lilian Thuram l'a longtemps privé de foot

Fils de Lilian Thuram, Marcus Thuram fait partie des 26 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps lors de l'Euro 2021. Contrairement à son père, il a choisi le poste d'attaquant au début d'une carrière prometteuse.

C'était l'une des surprises lors de l'annonce des joueurs sélectionnés en équipe de France pour disputer l'Euro 2021, avec le grand retour de Karim Benzema. Marcus Thuram, l'attaquant de Mönchengladbach, fait également son retour en Bleu, quelques mois après une première et unique sélection suivie d'un crachat contre un joueur de Hoffenheim en championnat, geste qui a entaché sa réputation et l'a un temps écarté des Bleus. Son papa est bien un certain Lilian Thuram, champion du monde et d'Europe avec les Bleus en 1998 et 2000. Un nom pas toujours facile à porter que Marcus Thuram dit assumer. "Pour moi, c'est une fierté de porter le nom Thuram dans mon dos. Ce n'est pas que Lilian, Thuram, c'est une histoire de plusieurs générations", expliquait-il avant l'Euro dans les colonnes du journal L'Equipe.

Le destin n'était pas écrit comme l'avoue Lilian Thuram dans ce même entretien croisé. "Je voulais qu'ils fassent d'autres sports, explique-t-il au sujet de ses fils, le cadet Khephren étant également jeune footballeur professionnel. Je savais très bien que si je le mettais au foot, il allait devenir le fils de Thuram. A son âge, ça aurait été trop compliqué pour lui. Donc, il ne jouait qu'à la maison ou au parc avec ses copains. Ce n'est qu'à Barcelone, dans un cadre plus facile à gérer, qu'il a débuté en club". Lilian Thuram ira même plus loin, refusant que son fils intègre la prestigieuse école de formation de l'INF Clairefontaine, le jugeant pas encore assez mature. Il acceptera un an plus tard, "un mal pour un bien" selon Marcus. "Car, lorsque j'ai intégré Clairefontaine, l'année suivante, j'étais parmi les plus forts". Quelques années plus tard, Marcus Thuram a donc retrouvé Clairefontaine, camp de base des Bleus pour cet Euro, et s'apprête à disputer sa première grande compétition internationale.

Après le fameux crachat contre le joueur de Hoffenheim, Stefan Posch, qui lui a coûté cinq matchs de suspension et 40 000 euros d'amende par la commission de discipline de la fédération allemande, la sélection de Marcus Thuram semblait relever presque du miracle. Grâce à un bilan convainquant, Didier Deschamps a finalement rappelé le fils de son ancien coéquipier et champion du monde 98. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Marcus Thuram, 23 ans et nouvel attaquant des Bleus.

Marcus Lilian Thuram-Ulien est né le 6 août 1997 à Parme, en Italie. Il est le fils de Lilian Thuram, ancien joueur de l’équipe de France, champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000. Suivant les traces de son père, Marcus pratique le football en club, d’abord à l’Olympique de Neuilly-sur-Seine puis à l’AC Boulogne-Billancourt. Il entre ensuite à l’Institut national du football de Clairefontaine avant d’intégrer le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard en 2012. Passé professionnel en 2015, Marcus Thuram joue son premier match en Ligue 2 contre La Berrichonne de Châteauroux. Il remporte la Coupe Gambardella en 2015 et se distingue en inscrivant l’un des 2 buts de la finale.

En 2017, Marcus Thuram quitte le FC Sochaux-Montbéliard pour rejoindre l’EA Guingamp. Lors des quarts de finale de la Coupe de la Ligue 2018-2019, il rate un penalty, mais marque dans les arrêts de jeu, ce qui permet à son équipe d’éliminer le Paris Saint-Germain et d’accéder à la demi-finale contre l’AS Monaco. Le jeune attaquant se distingue lors de cette demi-finale en inscrivant un but à la 55e minute.

En 2019, le footballeur signe au Borussia Mönchengladbach et inscrit 14 buts lors de la saison 2019-2020. Sa saison s’arrête cependant en juin à cause d’une blessure à la cheville. Pendant la saison suivante, il marque 11 buts en 43 matchs, dont un doublé contre le Real Madrid dans le cadre de la Ligue des champions. Le 19 décembre 2020, Marcus Thuram crée la polémique en crachant au visage de Stefan Posch lors d’un match contre Hoffenheim. Condamné par la Fédération allemande de football, ce geste lui vaut d’être suspendu pendant 5 matchs et une amende de 40 000 euros.

En équipe nationale, Marcus Thuram est sélectionné chez les moins de 17 ans. En 2016, il est vainqueur contre l’Italie (4-0) dans le cadre du Championnat d’Europe de football des moins de 19 ans. L’année suivante, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il se distingue lors du match contre le Vietnam en inscrivant un but et en réalisant une passe décisive. Malgré tout, la France perd en huitièmes de finale contre l’Italie. Il entre en équipe de France senior en 2020 et joue son premier match contre la Finlande. En mai 2021, il est l’un des 26 joueurs sélectionnés en équipe de France pour l’Euro 2021.

En 2015, Marcus Thuram remporte la Coupe Gambardella avec le FC Sochaux-Montbéliard en s’imposant contre l’Olympique Lyonnais (2-0). Alors qu’il porte le maillot de l’équipe de France des moins de 19 ans, il est sacré champion d’Europe en 2016 en s’imposant face à l’Italie. Sous les couleurs de l’EA Guingamp, Marcus Thuram affronte le RC Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue, le 30 mars 2019. Lors de la demi-finale contre Monaco, il avait inscrit un but à la 55e minute, mais raté un penalty lors des tirs au but. Après avoir intégré le Borussia Mönchengladbach, il est élu meilleur jeune du mois du Championnat d’Allemagne, pendant trois mois de suite. A la fin de la saison 2019-2020, Marcus Thuram est élu meilleur joueur par les supporters du club.

Au Borussia Mönchengladbach, l’un des clubs réputés d’Allemagne, Marcus Thuram est payé 337 000 euros par mois, ce qui représente 79 000 euros par semaine, 11 000 euros par jour, et un salaire annuel de 4 millions d’euros. Le club allemand avait versé 9 millions d’euros à l’EA Guingamp au titre de son transfert. En 2017, le transfert de Marcus Thuram du FC Sochaux vers l’EA Guingamp avait coûté 600 000 euros au club breton. La valeur marchande du fils de Lilian Thuram n’a fait que grimper depuis le début de sa carrière et est actuellement d’environ 35 millions d’euros.

Marcus Thuram est le fils du célèbre footballeur français Lilian Thuram et de Sandra Thuram, qui se sont rencontrés pendant leur enfance. Il a un frère, Khéphren, né en 2001, également footballeur. Ses parents se sont séparés quelques années après la naissance de son petit frère. Lilian Thuram a ensuite fréquenté l’animatrice de télévision Karine Le Marchand, puis la journaliste Kareen Guiock. Suivant de près la carrière de son fils, Lilian Thuram a conseillé à Marcus de ne pas signer avec un club à l’issue de sa première année à l’Institut national du football de Clairefontaine. Malgré tout, le jeune homme décide de signer avec le FC Sochaux-Montbéliard. Dans sa famille, Marcus Thuram compte un autre footballeur professionnel, son grand cousin Yohann Thuram-Ulien, qui évolue comme gardien de but au Amiens SC.