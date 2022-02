Papadakis / Cizeron : en or ! La vidéo de leur programme

Quatre ans après la médaille d'argent au goût amer, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron repartent des JO 2022 avec la médaille d'or.

C'est fait ! Champions du monde, médaillés olympiques... Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron obtiennent enfin la consécration ultime en étant sacrés champions olympiques de danse sur glace ce lundi 14 février aux JO de Pékin 2022. Au terme d'un programme court et d'un programme libre absolument majestueux, le duo français a survolé le concours en battant une nouvelle fois le record du monde avec 226,98 points pour offrir la 3e médaille d'or à la France. Les Russes Sinitsina-Katsalapov s'emparent de la deuxième place (220.51) devant les Américains Hubbell-Donohue (218.02).

Biographies. Gabriella Papadakis est née le 10 mai 1995 à Clermont-Ferrand tandis que Guillaume Cizeron est né le 12 novembre 1994 à Montbrison, petite commune située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux se découvrent l'un et l'autre autour de la patinoire du club Auvergne Clermont Danse sur Glace, où Catherine Papadakis, la mère de Gabriella, entraîne, alors que Marc, le père de Guillaume Cizeron, en est le président. C'est Catherine Papadakis qui pousse le duo à se former alors qu'ils sont âgés respectivement de neuf et dix ans, avant de les entraîner.

Leur première saison au niveau international junior a lieu en 2009-2010 avant de quitter Clermont-Ferrand et de s'installer à Lyon en 2012 pour franchir un cap. Romain Haguenauer devient leur entraîneur et ils obtiennent la médaille d'argent lors des Championnats du monde juniors 2013 à Milan, avant de faire leurs débuts au niveau international senior en 2013-2014. Ils échouent à être sélectionnés par la France pour les JO de Sotchi, qui préfére envoyer Vanessa James et Morgan Ciprès à Sotchi. À l'été 2014, ils déménagent à Montréal, au Canada, toujours avec leur entraîneur Romain Haguenauer.

C'est le début de l'ascension. Le duo dispute ses premières finales du Grand Prix ISU (le plus haut niveau de compétition en patinage artistique) et remporte leurs premiers titres sur le circuit mondial avant de rafler les championnats de France, d'Europe et du monde dès 2015. Un triplé réédité en 2016, 2018 et 2019. À Pyeongchang, aux JO d'hiver de 2018, le couple obtient la médaille d'argent après avoir connu un problème de costume.

S'ils forment un duo fusionnel sur la glace, les deux patineurs artistiques Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne sont pas en couple dans la vie. "Pourtant, on est comme un vieux couple, c'est comme si on était mariés depuis 30 ans" avouait, dans Le Parisien, Guillaume Cizeron en 2018. Et rien de plus entre les deux Français, qui ont toutefois semé le doute lors des championnats du Monde de 2015. Le jour de leur premier titre mondial à Shanghai, leur prestation avait été conclu par un magnifique baiser, mais sans aucune signification.

Le duo français a glané la médaille d'argent à Pyeongchang, mais aurait certainement pu faire mieux sans un problème de costume. Dix secondes à peine après le lancement de leur programme court, le tour de cou de Gabriella Papadakis s'est détaché, rendant le haut de son costume plus lâche et déconcentrant le couple dans ses figures. " Elle pensait plus à ne pas finir complètement nue qu'à patiner ", avait résumé leur coach Romain Hagenauer.

Une belle 2e place pour le couple Papadakis/Cizeron en danse sur glace après le programme court ! ???????????????????????? #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/C9yvI1ToOm — francetvsport (@francetvsport) February 19, 2018

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019), quintuples champions d'Europe (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) et septuples champion de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022) mais aussi vice-champions olympiques (2018). Ils ont également remporté 12 finales du Grand Prix ISU.

Guillaume Cizeron a décidé de dévoiler publiquement son homosexualité le 17 mai 2020, lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, sans révéler le nom de son compagnon. Toutefois, le patineur "ne considère pas vraiment ça comme un coming out", comme il l'avoué au magazine Têtu, parce qu'il ne s'était "jamais prononcé de manière publique sur (son) orientation sexuelle".